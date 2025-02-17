Рейтинг@Mail.ru
Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном" - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 17.02.2025 (обновлено: 14:15 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999758149.html
Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном"
Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном" - РИА Новости, 17.02.2025
Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном"
Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:48:00+03:00
2025-02-17T14:15:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999772096_0:109:2862:1719_1920x0_80_0_0_4113f58353bb313719fe50fcbc65a4c6.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF. "Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном. &lt;...&gt; Вместе с тем это была очень многое проясняющая конференция", — отметил он. По словам Хойсгена, она показала, что "Америка при Трампе живет на другой планете. &lt;...&gt; Мы также заметили, что даже республиканские сенаторы были очень осторожны в публичных высказываниях, поскольку они боятся своего президента". Глава Мюнхенской конференции выразил уверенность, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать. "Мы должны показать гораздо большую силу", — указал Хойсген. При этом он подчеркнул, что Европа не хочет просто сидеть за столом переговоров, но должна разрабатывать свой собственный план безопасности для Украины. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.В пятницу на мероприятии выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению политика, опасность для ЕС представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожнее.
https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
https://ria.ru/20250215/ouens-1999527207.html
https://ria.ru/20250216/tusk-1999672709.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999772096_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_f2a03676a386e682e6d37e37f54d649b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном"

Хойсген: Мюнхенская конференция стала кошмарным сном для Европы

© Getty Images / picture alliance/Sven HoppeКристоф Хойсген во время закрытия 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2025 года
Кристоф Хойсген во время закрытия 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Sven Hoppe
Кристоф Хойсген во время закрытия 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF.
"Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном. <...> Вместе с тем это была очень многое проясняющая конференция", — отметил он.
Глава Мюнхенской конференции заплакал во время выступления - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире
04:15
По словам Хойсгена, она показала, что "Америка при Трампе живет на другой планете. <...> Мы также заметили, что даже республиканские сенаторы были очень осторожны в публичных высказываниях, поскольку они боятся своего президента".
Глава Мюнхенской конференции выразил уверенность, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать.
"Мы должны показать гораздо большую силу", — указал Хойсген. При этом он подчеркнул, что Европа не хочет просто сидеть за столом переговоров, но должна разрабатывать свой собственный план безопасности для Украины.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
"Разнес Европу": в США оценили речь Вэнса
15 февраля, 07:24
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
В пятницу на мероприятии выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии.
По мнению политика, опасность для ЕС представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожнее.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции
Вчера, 14:09
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала