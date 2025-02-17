https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999758149.html

Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном"

Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном" - РИА Новости, 17.02.2025

Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном"

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:48:00+03:00

2025-02-17T09:48:00+03:00

2025-02-17T14:15:00+03:00

в мире

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украина

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF. "Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном. <...> Вместе с тем это была очень многое проясняющая конференция", — отметил он. По словам Хойсгена, она показала, что "Америка при Трампе живет на другой планете. <...> Мы также заметили, что даже республиканские сенаторы были очень осторожны в публичных высказываниях, поскольку они боятся своего президента". Глава Мюнхенской конференции выразил уверенность, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать. "Мы должны показать гораздо большую силу", — указал Хойсген. При этом он подчеркнул, что Европа не хочет просто сидеть за столом переговоров, но должна разрабатывать свой собственный план безопасности для Украины. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.В пятницу на мероприятии выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению политика, опасность для ЕС представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожнее.

https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html

https://ria.ru/20250215/ouens-1999527207.html

https://ria.ru/20250216/tusk-1999672709.html

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в мире, европа, россия, украина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности