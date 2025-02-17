https://ria.ru/20250217/mvd-1999774180.html
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов - РИА Новости, 17.02.2025
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов
Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:56:00+03:00
2025-02-17T10:56:00+03:00
2025-02-17T12:39:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", — отметили в ведомстве. При этом злоумышленники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагая скидки, якобы действующие "только сейчас и при такой форме оплаты". В МВД посоветовали проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов
В МВД России предупредили граждан о рассылке мошенниками фейковых штрафов