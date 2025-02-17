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В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов - РИА Новости, 17.02.2025
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10:56 17.02.2025 (обновлено: 12:39 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/mvd-1999774180.html
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов - РИА Новости, 17.02.2025
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов
Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:56:00+03:00
2025-02-17T12:39:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", — отметили в ведомстве. При этом злоумышленники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагая скидки, якобы действующие "только сейчас и при такой форме оплаты". В МВД посоветовали проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

В МВД России предупредили граждан о рассылке мошенниками фейковых штрафов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", — отметили в ведомстве.
При этом злоумышленники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагая скидки, якобы действующие "только сейчас и при такой форме оплаты".
В МВД посоветовали проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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