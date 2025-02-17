https://ria.ru/20250217/mvd-1999774180.html

В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов - РИА Новости, 17.02.2025

В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:56:00+03:00

2025-02-17T10:56:00+03:00

2025-02-17T12:39:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", — отметили в ведомстве. При этом злоумышленники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагая скидки, якобы действующие "только сейчас и при такой форме оплаты". В МВД посоветовали проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)