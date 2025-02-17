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В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину - РИА Новости, 17.02.2025
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13:25 17.02.2025 (обновлено: 13:47 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/muzhchina-1999814602.html
В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину
В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину - РИА Новости, 17.02.2025
В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину
Мужчину жестоко избили и ограбили в подземном переходе у станции "Китай-город" московского метро, он госпитализирован с серьезными травмами, подозреваемый... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:25:00+03:00
2025-02-17T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Мужчину жестоко избили и ограбили в подземном переходе у станции "Китай-город" московского метро, он госпитализирован с серьезными травмами, подозреваемый задержан, сообщает столичная прокуратура. "Ночью 28-летний злоумышленник, находясь в северном подуличном переходе станции "Китай-город", действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества подошел к ранее незнакомому мужчине, напал на него, повалив пол, подверг избиению ногами, применив насилие, опасное для здоровья. Затем похитил принадлежащий ему рюкзак, в котором находились мобильный телефон, два зарядных устройства, банковские карты, поясная сумка и другое имущество", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250214/moskva-1999341296.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину

В центре Москвы в переходе жестоко избили и ограбили мужчину

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМужчину избили и ограбили в подземном переходе у станции "Китай-город" московского метро
Мужчину избили и ограбили в подземном переходе у станции Китай-город московского метро - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Мужчину жестоко избили и ограбили в подземном переходе у станции "Китай-город" московского метро, он госпитализирован с серьезными травмами, подозреваемый задержан, сообщает столичная прокуратура.
"Ночью 28-летний злоумышленник, находясь в северном подуличном переходе станции "Китай-город", действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества подошел к ранее незнакомому мужчине, напал на него, повалив пол, подверг избиению ногами, применив насилие, опасное для здоровья. Затем похитил принадлежащий ему рюкзак, в котором находились мобильный телефон, два зарядных устройства, банковские карты, поясная сумка и другое имущество", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
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