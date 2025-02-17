https://ria.ru/20250217/muzhchina-1999814602.html

В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину

В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину - РИА Новости, 17.02.2025

В центре Москвы жестоко избили и ограбили мужчину

Мужчину жестоко избили и ограбили в подземном переходе у станции "Китай-город" московского метро, он госпитализирован с серьезными травмами, подозреваемый... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:25:00+03:00

2025-02-17T13:25:00+03:00

2025-02-17T13:47:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Мужчину жестоко избили и ограбили в подземном переходе у станции "Китай-город" московского метро, он госпитализирован с серьезными травмами, подозреваемый задержан, сообщает столичная прокуратура. "Ночью 28-летний злоумышленник, находясь в северном подуличном переходе станции "Китай-город", действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества подошел к ранее незнакомому мужчине, напал на него, повалив пол, подверг избиению ногами, применив насилие, опасное для здоровья. Затем похитил принадлежащий ему рюкзак, в котором находились мобильный телефон, два зарядных устройства, банковские карты, поясная сумка и другое имущество", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250214/moskva-1999341296.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва