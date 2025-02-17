https://ria.ru/20250217/moskva-1999845922.html

В Москве возложили цветы к памятнику Романовым

В Москве возложили цветы к памятнику Романовым - РИА Новости, 17.02.2025

В Москве возложили цветы к памятнику Романовым

В Москве возложили цветы к памятнику великокняжеской чете - Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне - в Климентовском переулке. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:18:00+03:00

2025-02-17T15:18:00+03:00

2025-02-17T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В Москве возложили цветы к памятнику великокняжеской чете - Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне - в Климентовском переулке. 17 февраля исполнилось 120 лет со дня гибели великого князя Сергея Александровича – супруга святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Ранее в понедельник управляющий делами Московской патриархии, наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Григорий совершил панихиду у места погребения великого князя в храме-усыпальнице Новоспасского монастыря. Собравшиеся почтили память князя молитвой. После представители духовенства Русской церкви и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) возложили цветы к памятнику Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне, установленному в 2024 году в Климентовском переулке Москвы. У памятника также открыли информационные щиты о жизни великокняжеской четы. Как отметила после возложения цветов председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности ЕСПО Анна Громова, пример жизни великого князя очень актуален для молодежи. "Вопросы, которые сейчас стоят перед молодежью: обязаны ли мы чем-то своему Отечеству? Должны ли мы любить свою Родину, или мы должны искать ее где-то на стороне? Должны ли мы искать комфорта или мы должны искать служения? Вот этот выбор сейчас делает наша молодежь. Великий князь Сергей Александрович сделал свой выбор. Для него его высочайшее положение, царственное, являлось обязанностью, то есть тот, кто имеет, кому много дано, с того и много спросится, кому Господь много дал, тот и должен делать для ближнего и для Бога как можно больше. Именно этому правилу следовал великий князь Сергей Александрович. Именно по этому разумению он подбирал себе супругу, свою единомышленницу, человека, которому он был всю жизнь предан, которого он обожал - и она также была предана православному Отечеству своего супруга", - сказала Громова. По ее словам, и сегодня "елизаветинцы" - это люди, которые "добровольно служат в хосписах, больничных церквях, работают в общинах сестер милосердия, которые сегодня отправились на СВО". "Елизаветинское движение охватило всю Россию от Калининграда до Хабаровска, и для нас очень важно воодушевлять, помогать организовывать помощь нашим елизаветинским сестричествам. Именно этим занималась Елизавета Федоровна в свое время, во время Русско-японской и Великой войны (Первой мировой - ред). Она оказывала помощь фронту, возглавляла целые государственные комитеты. Например, в Великую войну было под ее руководством 6 тыс. благотворительных комитетов - в 85 губерниях она проводила эту работу по помощи фронту. Мне кажется, что пример их служения настолько актуален сегодня, что об их жизни должен знать каждый, особенно каждый москвич, потому что Москва обязана своему генерал-губернатору многим", - отметила глава ЕСПО. Так, например, добавила она, москвичи обязаны Сергею Александровичу нынешним Музеем Пушкина, Государственным историческим музеем, улучшившейся экологической обстановкой, электрическими трамваями и очисткой реки Москвы, а также реставрацией древнейших святынь. Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1891 году был назначен своим братом императором Александром III на должность генерал-губернатора Москвы. Великий князь был убит террористами-революционерами 17 февраля (4 февраля по старому стилю) 1905 года у Никольских ворот Кремля, и затем упокоен в Чудовом монастыре. Сейчас его захоронение находится в Новоспасском монастыре Москвы. Как отмечали в ЕСПО, Сергей Александрович много сделал для благоустройства и благоукрашения Москвы. Так, "по его распоряжению все новые строительные проекты согласовывали с Московским археологическим обществом, что обеспечивало сохранность исторических памятников", он стал инициатором реставрации соборов Московского Кремля и других храмов, "в период его генерал-губернаторства были возведены Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа), Московской Городской Думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), новое здание Московской консерватории, гостиницы "Метрополь", была проведена обширная реконструкция Большого театра". Также при его участии создавалась экспозиция и собрание Государственного исторического музея, председателем которого он состоял с 1881 года. Верной соратницей Сергея Александровича в делах благотворительности была его супруга Елизавета Федоровна: "под патронатом великокняжеской четы находились более 150 благотворительных обществ и объединений", добавили в ЕСПО.

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https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1973998247.html

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