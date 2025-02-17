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В Москве спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз за сутки

В Москве спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз за сутки - РИА Новости, 17.02.2025

В Москве спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз за сутки

Врачи в Москве спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз за сутки, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:02:00+03:00

2025-02-17T09:02:00+03:00

2025-02-17T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Врачи в Москве спасли пациента, сердце которого остановилось 25 раз за сутки, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве за последние 10 лет мы стали более чем в два раза чаще спасать пациентов с инфарктом миокарда. Современные высокотехнологичные методы лечения позволяют нашим врачам выполнять эффективные и щадящие операции, которые не требуют длительного восстановления. Благодаря эффективной маршрутизации пациенты начинают получать экстренное хирургическое лечение в среднем через 40 минут после вызова бригады скорой помощи. Ярким примером эффективности работы стандарта экстренной медицинской помощи стала история спасения пациента, сердце которого за сутки остановилось 25 раз", - рассказала Ракова. Вице-мэр отметила, что особенности заболевания не позволяли врачам использовать стандартную тактику лечения, и они приняли решение провести операцию уникальным методом. Благодаря верно выработанной тактике лечения и высокому профессионализму врачей городской клинической больницы имени Валентина Буянова сердце пациента со столь сложной патологией удалось полностью восстановить. "Работу сердца пациента в период его многочисленных остановок возобновлял ранее имплантированный дефибриллятор, который к моменту обращения в больницу практически полностью разрядился. Безопасно восстановить работу пораженного органа стандартным методом было невозможно из-за жизнеугрожающей аритмии", - добавила Ракова. Она подчеркнула, что для того, чтобы спасти мужчину, врачи впервые в своей практике выполнили операцию на сердце методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата ЭКМО. В состав операционной бригады вошли сердечно-сосудистые хирурги, аритмологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты. Операция длилась более семи часов, ее результатом стало полное восстановление нормальной работы сердца.

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общество, москва, анастасия ракова