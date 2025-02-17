https://ria.ru/20250217/moskva-1999749576.html

На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 17.02.2025

На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:18:00+03:00

2025-02-17T08:18:00+03:00

2025-02-17T08:18:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Рязанском проспекте ( в районе дома 39 строения 1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250217/dtp-1999746848.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва