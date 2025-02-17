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На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 17.02.2025
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08:18 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/moskva-1999749576.html
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 17.02.2025
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:18:00+03:00
2025-02-17T08:18:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Рязанском проспекте ( в районе дома 39 строения 1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько машин, движение затруднено

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Рязанском проспекте ( в районе дома 39 строения 1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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