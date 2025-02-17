https://ria.ru/20250217/moskva-1999749576.html
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 17.02.2025
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:18:00+03:00
2025-02-17T08:18:00+03:00
2025-02-17T08:18:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988816150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_539acde6878076c561b1aae80fc0329e.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Рязанском проспекте ( в районе дома 39 строения 1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250217/dtp-1999746848.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988816150_450:0:2462:1509_1920x0_80_0_0_a52a95d81bda5ed7a372451c9e7586f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько машин, движение затруднено