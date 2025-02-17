https://ria.ru/20250217/moldaviya-1999944556.html

В Молдавии призвали расследовать финансовые потоки USAID

В Молдавии призвали расследовать финансовые потоки USAID - РИА Новости, 17.02.2025

В Молдавии призвали расследовать финансовые потоки USAID

Молдавская генпрокуратора должна расследовать финансовые потоки Агентства США по международному развитию (USAID) в Молдавии, заявил бывший председатель... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:41:00+03:00

2025-02-17T23:41:00+03:00

2025-02-17T23:41:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Молдавская генпрокуратора должна расследовать финансовые потоки Агентства США по международному развитию (USAID) в Молдавии, заявил бывший председатель Конституционного суда республики Дмитрий Пулбере. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван. "Я на месте генерального прокурора создал бы группу из прокуроров, которые проверили бы все эти материалы, все эти суммы, и, более того, я бы проверил, а потом возбудил бы дело против конкретных лиц и проверил расходование этих денег. По результатам этой проверки, я уже вижу, как будет, должны быть объявлены досрочные парламентские выборы, потому что ПДС получала деньги от этой преступной организации, как ее назвали должностные лица в Вашингтоне. Потому что, согласно избирательному законодательству нашей республики, запрещается финансирование партий из-за рубежа", - заявил Пулбере в эфире телеканала "Первый в Молдове". Он также отметил, что в случае, если подтвердится получение ПДС денег от USAID, то не только должны быть проведены досрочные парламентские выборы, но и президент республики Майя Санду должна будет уйти в отставку, потому что она была избрана в результате использования "преступных денег". "То, что мы должны начать проверять все это, - это обязательно, и, как говорят, "вчера было поздно", - отметил экс-глава КС. В понедельник бывший президент Молдавии, председатель партии социалистов Игорь Додон заявил, что направил в посольство США официальный запрос о раскрытии информации касательно финансирования структурами USAID и Фонда Сороса организаций, поддерживающих правящую партию власти. Ранее оппозиционные силы Молдавии неоднократно выражали обеспокоенность относительно иностранного финансирования неправительственных организаций, поддерживающих политику действующего правительства.

https://ria.ru/20250214/moldaviya-1999466979.html

https://ria.ru/20250217/usaid--1999857949.html

https://ria.ru/20250212/gruzija-1998901186.html

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в мире, сша, молдавия, марко рубио, дональд трамп, майя санду, агентство по международному развитию сша