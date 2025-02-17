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Нарушившие воздушное пространство Молдавии БПЛА покинули территорию страны - РИА Новости, 17.02.2025
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01:04 17.02.2025 (обновлено: 05:55 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/moldaviya-1999733923.html
Нарушившие воздушное пространство Молдавии БПЛА покинули территорию страны
Нарушившие воздушное пространство Молдавии БПЛА покинули территорию страны - РИА Новости, 17.02.2025
Нарушившие воздушное пространство Молдавии БПЛА покинули территорию страны
Правительство Молдавии утверждает в Telegram-канале, что оба дрона, нарушившие воздушное пространство страны, покинули территорию молдавского государства. РИА Новости, 17.02.2025
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молдавия
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии утверждает в Telegram-канале, что оба дрона, нарушившие воздушное пространство страны, покинули территорию молдавского государства.Ранее в кабмине сообщили, что первый летательный аппарат был зафиксирован Отделом воздушных операций республики в 23.45 по мск по направлению Тараклия – Петровка, второй был обнаружен через три минуты, он летел по направлению Бурлэчень – Виноградовка. "Национальные учреждения сообщают, что в данный момент оба дрона покинули воздушное пространство Республики Молдова. Первый – в 22:54 (23.45 по мск) в направлении села Этулия, второй – в 23:20 (00.20 по мск) в направлении города Чадыр-Лунга", — говорится в сообщении, опубликованном На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.Армия Молдавии 20 декабря 2024 года получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства.
https://ria.ru/20250213/minoborony-1999036118.html
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молдавия, украина, кишинев
Молдавия, Украина, Кишинев
Нарушившие воздушное пространство Молдавии БПЛА покинули территорию страны

Правительство Молдавии: оба беспилотника покинули территорию страны

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии утверждает в Telegram-канале, что оба дрона, нарушившие воздушное пространство страны, покинули территорию молдавского государства.
Ранее в кабмине сообщили, что первый летательный аппарат был зафиксирован Отделом воздушных операций республики в 23.45 по мск по направлению Тараклия – Петровка, второй был обнаружен через три минуты, он летел по направлению Бурлэчень – Виноградовка.
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"Национальные учреждения сообщают, что в данный момент оба дрона покинули воздушное пространство Республики Молдова. Первый – в 22:54 (23.45 по мск) в направлении села Этулия, второй – в 23:20 (00.20 по мск) в направлении города Чадыр-Лунга", — говорится в сообщении, опубликованном
На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
Армия Молдавии 20 декабря 2024 года получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства.
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