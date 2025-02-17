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В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками - РИА Новости, 17.02.2025

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками

Правительство Молдавии утверждает, что вечером два дрона нарушили воздушное пространство в южном регионе страны, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина. РИА Новости, 17.02.2025

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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии утверждает, что вечером два дрона нарушили воздушное пространство в южном регионе страны, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина. "Сегодня вечером два дрона нарушили воздушное пространство Республики Молдова в южном регионе страны. Первый летательный аппарат был зафиксирован отделом воздушных операций Республики Молдова в 22.45 (23.45 мск - ред.) по направлению Тараклия – Петровка. Второй был обнаружен через 3 минуты, в 22.48 (23.48 мск), по направлению Бурлэчень – Виноградовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что ситуация находится под пристальным контролем всех специализированных служб республики. На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.

https://ria.ru/20250205/polsha-1997422323.html

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