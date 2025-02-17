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В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками - РИА Новости, 17.02.2025
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00:50 17.02.2025 (обновлено: 01:05 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/moldaviya-1999733108.html
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками - РИА Новости, 17.02.2025
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками
Правительство Молдавии утверждает, что вечером два дрона нарушили воздушное пространство в южном регионе страны, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:50:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии утверждает, что вечером два дрона нарушили воздушное пространство в южном регионе страны, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина. "Сегодня вечером два дрона нарушили воздушное пространство Республики Молдова в южном регионе страны. Первый летательный аппарат был зафиксирован отделом воздушных операций Республики Молдова в 22.45 (23.45 мск - ред.) по направлению Тараклия – Петровка. Второй был обнаружен через 3 минуты, в 22.48 (23.48 мск), по направлению Бурлэчень – Виноградовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что ситуация находится под пристальным контролем всех специализированных служб республики. На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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в мире, молдавия, украина, кишинев
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотниками

Правительство Молдавии: два БПЛА нарушили воздушное пространство на юге страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии утверждает, что вечером два дрона нарушили воздушное пространство в южном регионе страны, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.
"Сегодня вечером два дрона нарушили воздушное пространство Республики Молдова в южном регионе страны. Первый летательный аппарат был зафиксирован отделом воздушных операций Республики Молдова в 22.45 (23.45 мск - ред.) по направлению Тараклия – Петровка. Второй был обнаружен через 3 минуты, в 22.48 (23.48 мск), по направлению Бурлэчень – Виноградовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что ситуация находится под пристальным контролем всех специализированных служб республики.
На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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