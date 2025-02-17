https://ria.ru/20250217/mkad-1999794489.html
На МКАД столкнулись несколько грузовиков
На МКАД столкнулись несколько грузовиков - РИА Новости, 17.02.2025
На МКАД столкнулись несколько грузовиков
Несколько грузовиков столкнулись на внутренней стороне 106-го километра МКАД, заняты три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:24:00+03:00
2025-02-17T12:24:00+03:00
2025-02-17T12:24:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько грузовиков столкнулись на внутренней стороне 106-го километра МКАД, заняты три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внутренней стороне 106-го километра МКАД, в районе съезда №105А, произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. Движение осуществляется по 2 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На МКАД столкнулись несколько грузовиков
На внутренней стороне 106-го километра МКАД столкнулись несколько грузовиков