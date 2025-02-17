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На МКАД столкнулись несколько грузовиков - РИА Новости, 17.02.2025
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12:24 17.02.2025
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На МКАД столкнулись несколько грузовиков
На МКАД столкнулись несколько грузовиков - РИА Новости, 17.02.2025
На МКАД столкнулись несколько грузовиков
Несколько грузовиков столкнулись на внутренней стороне 106-го километра МКАД, заняты три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:24:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько грузовиков столкнулись на внутренней стороне 106-го километра МКАД, заняты три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внутренней стороне 106-го километра МКАД, в районе съезда №105А, произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. Движение осуществляется по 2 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На МКАД столкнулись несколько грузовиков

На внутренней стороне 106-го километра МКАД столкнулись несколько грузовиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС в Москве
Сотрудник ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ДПС в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько грузовиков столкнулись на внутренней стороне 106-го километра МКАД, заняты три полосы из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На внутренней стороне 106-го километра МКАД, в районе съезда №105А, произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. Движение осуществляется по 2 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве
14 февраля, 15:08
 
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