https://ria.ru/20250217/miroshnik-1999931918.html

Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах

Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах - РИА Новости, 17.02.2025

Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя претензии Европы и Киева участвовать в переговорах России и США, заявил, что если это переговоры... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:46:00+03:00

2025-02-17T21:46:00+03:00

2025-02-17T22:31:00+03:00

европа

украина

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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя претензии Европы и Киева участвовать в переговорах России и США, заявил, что если это переговоры о мире, то присутствие сторон, не желающих его, нецелесообразно."Когда мы говорим о переговорах, о претензиях Европы и Украины поприсутствовать на переговорах… Если это переговоры о мире, то зачем там нужны страны, которые мира не хотят?" - сказал Мирошник в интервью, показанном в эфире белорусского телеканала "Беларусь 1".Вспоминая поведение представителей киевской власти в предыдущие годы, дипломат заявил, что не видит смысла участия Киева в переговорах до момента формулирования общей канвы договоренностей."Я не вижу ни малейшего смысла в участии (киевских властей – ред.) до момента формулирования общей идеи, общей канвы договоренностей… Смысл договариваться с режимом, который в принципе не может выполнить договоренности, даже если он их подпишет? В какой-то момент им надо будет принять участие для того, чтобы услышать решение", - сказал Мирошник."Имея опыт семилетних переговоров с представителями киевского режима… могу сказать, что даже в формате просто переговоров люди могут впадать в истерику, вызывать полицию, кидаться мобильными телефонами, на недели прерывать переговорный процесс и так далее. Они способны на все, что угодно", - добавил он.По его словам, представители киевской власти – это "люди, которые не будут стесняться ни в каких методах ради достижения того результата, который они перед собой поставили".В целом дипломат заметил, что предстоит сложный переговорный период, "борьба подходов"."Если будет найдено взаимопонимание (между РФ и США – ред.), то это будет в интересах многих и многих миллионов людей на этой земле", - подчеркнул Мирошник.Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в Саудовской Аравии во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999933126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, украина, киев, родион мирошник, россия, дмитрий песков, сергей лавров