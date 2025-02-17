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Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах - РИА Новости, 17.02.2025
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21:46 17.02.2025 (обновлено: 22:31 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/miroshnik-1999931918.html
Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах
Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах - РИА Новости, 17.02.2025
Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя претензии Европы и Киева участвовать в переговорах России и США, заявил, что если это переговоры... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:46:00+03:00
2025-02-17T22:31:00+03:00
европа
украина
киев
родион мирошник
россия
дмитрий песков
сергей лавров
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя претензии Европы и Киева участвовать в переговорах России и США, заявил, что если это переговоры о мире, то присутствие сторон, не желающих его, нецелесообразно."Когда мы говорим о переговорах, о претензиях Европы и Украины поприсутствовать на переговорах… Если это переговоры о мире, то зачем там нужны страны, которые мира не хотят?" - сказал Мирошник в интервью, показанном в эфире белорусского телеканала "Беларусь 1".Вспоминая поведение представителей киевской власти в предыдущие годы, дипломат заявил, что не видит смысла участия Киева в переговорах до момента формулирования общей канвы договоренностей."Я не вижу ни малейшего смысла в участии (киевских властей – ред.) до момента формулирования общей идеи, общей канвы договоренностей… Смысл договариваться с режимом, который в принципе не может выполнить договоренности, даже если он их подпишет? В какой-то момент им надо будет принять участие для того, чтобы услышать решение", - сказал Мирошник."Имея опыт семилетних переговоров с представителями киевского режима… могу сказать, что даже в формате просто переговоров люди могут впадать в истерику, вызывать полицию, кидаться мобильными телефонами, на недели прерывать переговорный процесс и так далее. Они способны на все, что угодно", - добавил он.По его словам, представители киевской власти – это "люди, которые не будут стесняться ни в каких методах ради достижения того результата, который они перед собой поставили".В целом дипломат заметил, что предстоит сложный переговорный период, "борьба подходов"."Если будет найдено взаимопонимание (между РФ и США – ред.), то это будет в интересах многих и многих миллионов людей на этой земле", - подчеркнул Мирошник.Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в Саудовской Аравии во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999933126.html
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европа, украина, киев, родион мирошник, россия, дмитрий песков, сергей лавров
Европа, Украина, Киев, Родион Мирошник, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах

Мирошник: в переговорах о мире нецелесообразно участие сторон, не желающих его

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя претензии Европы и Киева участвовать в переговорах России и США, заявил, что если это переговоры о мире, то присутствие сторон, не желающих его, нецелесообразно.
«
"Когда мы говорим о переговорах, о претензиях Европы и Украины поприсутствовать на переговорах… Если это переговоры о мире, то зачем там нужны страны, которые мира не хотят?" - сказал Мирошник в интервью, показанном в эфире белорусского телеканала "Беларусь 1".
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Вспоминая поведение представителей киевской власти в предыдущие годы, дипломат заявил, что не видит смысла участия Киева в переговорах до момента формулирования общей канвы договоренностей.
«
"Я не вижу ни малейшего смысла в участии (киевских властей – ред.) до момента формулирования общей идеи, общей канвы договоренностей… Смысл договариваться с режимом, который в принципе не может выполнить договоренности, даже если он их подпишет? В какой-то момент им надо будет принять участие для того, чтобы услышать решение", - сказал Мирошник.
"Имея опыт семилетних переговоров с представителями киевского режима… могу сказать, что даже в формате просто переговоров люди могут впадать в истерику, вызывать полицию, кидаться мобильными телефонами, на недели прерывать переговорный процесс и так далее. Они способны на все, что угодно", - добавил он.
По его словам, представители киевской власти – это "люди, которые не будут стесняться ни в каких методах ради достижения того результата, который они перед собой поставили".
В целом дипломат заметил, что предстоит сложный переговорный период, "борьба подходов".
"Если будет найдено взаимопонимание (между РФ и США – ред.), то это будет в интересах многих и многих миллионов людей на этой земле", - подчеркнул Мирошник.
Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в Саудовской Аравии во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
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ЕвропаУкраинаКиевРодион МирошникРоссияДмитрий ПесковСергей Лавров
 
 
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