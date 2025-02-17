Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/mironov-1999894944.html
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским - РИА Новости, 17.02.2025
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским
Лагерь для нацистских преступников во главе с Владимиром Зеленским нужно оборудовать на острове Змеиный в Черном море, а судить их - трибуналом в Одессе, заявил РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:07:00+03:00
2025-02-17T18:07:00+03:00
в мире
одесса
россия
сша
владимир зеленский
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811141_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_7111c67db537571f86f0190ca2f64429.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лагерь для нацистских преступников во главе с Владимиром Зеленским нужно оборудовать на острове Змеиный в Черном море, а судить их - трибуналом в Одессе, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Что касается судьбы Зеленского и его хунты, то лучшее для них место – на острове Змеиный, где надо оборудовать лагерь для нацистских преступников. А судить их трибуналом в Одессе", - сообщил он в своем Telegram-канале. Он отметил, что Одесса является русским городом и вместе с другими исторически российскими территориями она должна вернуться в состав России. "Один из ключевых вопросов на предстоящих переговорах России и США – судьба послевоенной Украины и персонально Зеленского", - добавил Миронов. По его словам, США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине, но теперь "не за свой счет", а за счет европейцев и украинских недр. "Россию такой вариант, разумеется, не устраивает – преступный режим в Киеве должен быть ликвидирован, а вошедшие в состав нашей страны территории никакому возврату и торгу не подлежат", - заключил лидер эсеров.
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html
https://ria.ru/20250217/ssha-1999831819.html
одесса
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811141_0:316:2048:1852_1920x0_80_0_0_d2fa8945652e49f5ba9975936e7230ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, сша, владимир зеленский, сергей миронов
В мире, Одесса, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Миронов
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским

Миронов: нужно оборудовать лагерь для нацистов на острове Змеиный в Черном море

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лагерь для нацистских преступников во главе с Владимиром Зеленским нужно оборудовать на острове Змеиный в Черном море, а судить их - трибуналом в Одессе, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Что касается судьбы Зеленского и его хунты, то лучшее для них место – на острове Змеиный, где надо оборудовать лагерь для нацистских преступников. А судить их трибуналом в Одессе", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России
Вчера, 15:56
Он отметил, что Одесса является русским городом и вместе с другими исторически российскими территориями она должна вернуться в состав России.
"Один из ключевых вопросов на предстоящих переговорах России и США – судьба послевоенной Украины и персонально Зеленского", - добавил Миронов.
По его словам, США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине, но теперь "не за свой счет", а за счет европейцев и украинских недр.
"Россию такой вариант, разумеется, не устраивает – преступный режим в Киеве должен быть ликвидирован, а вошедшие в состав нашей страны территории никакому возврату и торгу не подлежат", - заключил лидер эсеров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ рассказали, какое условие поставили Зеленскому для встречи с Вэнсом
Вчера, 14:22
 
В миреОдессаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала