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Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским - РИА Новости, 17.02.2025
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским
Лагерь для нацистских преступников во главе с Владимиром Зеленским нужно оборудовать на острове Змеиный в Черном море, а судить их - трибуналом в Одессе, заявил РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:07:00+03:00
2025-02-17T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лагерь для нацистских преступников во главе с Владимиром Зеленским нужно оборудовать на острове Змеиный в Черном море, а судить их - трибуналом в Одессе, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Что касается судьбы Зеленского и его хунты, то лучшее для них место – на острове Змеиный, где надо оборудовать лагерь для нацистских преступников. А судить их трибуналом в Одессе", - сообщил он в своем Telegram-канале. Он отметил, что Одесса является русским городом и вместе с другими исторически российскими территориями она должна вернуться в состав России. "Один из ключевых вопросов на предстоящих переговорах России и США – судьба послевоенной Украины и персонально Зеленского", - добавил Миронов. По его словам, США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине, но теперь "не за свой счет", а за счет европейцев и украинских недр. "Россию такой вариант, разумеется, не устраивает – преступный режим в Киеве должен быть ликвидирован, а вошедшие в состав нашей страны территории никакому возврату и торгу не подлежат", - заключил лидер эсеров.
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html
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в мире, одесса, россия, сша, владимир зеленский, сергей миронов
В мире, Одесса, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Миронов
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским
Миронов: нужно оборудовать лагерь для нацистов на острове Змеиный в Черном море