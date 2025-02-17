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В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии - РИА Новости, 17.02.2025
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14:43 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/metro-1999839262.html
В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии
В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии - РИА Новости, 17.02.2025
В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии
Более 2 тысяч автоматов по продаже билетов с возможностью оплаты по биометрии появятся в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:43:00+03:00
2025-02-17T14:43:00+03:00
технологии
москва
аэроэкспресс
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч автоматов по продаже билетов с возможностью оплаты по биометрии появятся в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Вперед к цифровизации: около 2 тысяч инновационных автоматов по продаже билетов (АПБ) появятся в метро… АПБ оснастят камерами для оплаты по биометрии. С момента запуска пассажиры совершили с помощью биометрии уже более 140 млн проходов, и эта цифра постоянно растет. Инновационный способ оплаты стал привычным для пассажиров и уже доступен на турникетах в метро, "Аэроэкспрессе", на речном транспорте, МЦК и некоторых станциях МЦД", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что срок службы текущего оборудования подходит к концу. Благодаря современному дизайну новые автоматы по продаже билетов органично впишутся в архитектуру станций. Компактный корпус позволит максимально эффективно использовать пространство в интересах пассажиров. "Это поможет увеличить скорость обслуживания и предоставит дополнительные цифровые сервисы пассажирам. Новые аппараты будет производить по офсетному контракту резидент ОЭЗ "Технополис Москва", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что новые АПБ не только соответствуют действующим требованиям к подобному оборудованию, но и имеют технологический потенциал для внедрения расширенного функционала.
https://ria.ru/20250125/metro-1995496009.html
https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html
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технологии, москва, аэроэкспресс, московское центральное кольцо (мцк)
Технологии, Москва, Аэроэкспресс, Московское центральное кольцо (МЦК)
В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии

В метро Москвы установят более 2000 билетных автоматов с оплатой по биометрии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир проходит с картой "Тройка"
Пассажир проходит с картой Тройка - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир проходит с картой "Тройка" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч автоматов по продаже билетов с возможностью оплаты по биометрии появятся в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Вперед к цифровизации: около 2 тысяч инновационных автоматов по продаже билетов (АПБ) появятся в метро… АПБ оснастят камерами для оплаты по биометрии. С момента запуска пассажиры совершили с помощью биометрии уже более 140 млн проходов, и эта цифра постоянно растет. Инновационный способ оплаты стал привычным для пассажиров и уже доступен на турникетах в метро, "Аэроэкспрессе", на речном транспорте, МЦК и некоторых станциях МЦД", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что срок службы текущего оборудования подходит к концу. Благодаря современному дизайну новые автоматы по продаже билетов органично впишутся в архитектуру станций. Компактный корпус позволит максимально эффективно использовать пространство в интересах пассажиров.
"Это поможет увеличить скорость обслуживания и предоставит дополнительные цифровые сервисы пассажирам. Новые аппараты будет производить по офсетному контракту резидент ОЭЗ "Технополис Москва", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что новые АПБ не только соответствуют действующим требованиям к подобному оборудованию, но и имеют технологический потенциал для внедрения расширенного функционала.
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