https://ria.ru/20250217/metro-1999839262.html

В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии

В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии - РИА Новости, 17.02.2025

В московском метро установят билетные автоматы с оплатой по биометрии

Более 2 тысяч автоматов по продаже билетов с возможностью оплаты по биометрии появятся в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:43:00+03:00

2025-02-17T14:43:00+03:00

2025-02-17T14:43:00+03:00

технологии

москва

аэроэкспресс

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч автоматов по продаже билетов с возможностью оплаты по биометрии появятся в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Вперед к цифровизации: около 2 тысяч инновационных автоматов по продаже билетов (АПБ) появятся в метро… АПБ оснастят камерами для оплаты по биометрии. С момента запуска пассажиры совершили с помощью биометрии уже более 140 млн проходов, и эта цифра постоянно растет. Инновационный способ оплаты стал привычным для пассажиров и уже доступен на турникетах в метро, "Аэроэкспрессе", на речном транспорте, МЦК и некоторых станциях МЦД", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что срок службы текущего оборудования подходит к концу. Благодаря современному дизайну новые автоматы по продаже билетов органично впишутся в архитектуру станций. Компактный корпус позволит максимально эффективно использовать пространство в интересах пассажиров. "Это поможет увеличить скорость обслуживания и предоставит дополнительные цифровые сервисы пассажирам. Новые аппараты будет производить по офсетному контракту резидент ОЭЗ "Технополис Москва", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что новые АПБ не только соответствуют действующим требованиям к подобному оборудованию, но и имеют технологический потенциал для внедрения расширенного функционала.

https://ria.ru/20250125/metro-1995496009.html

https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, москва, аэроэкспресс, московское центральное кольцо (мцк)