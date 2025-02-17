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Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ - РИА Новости, 17.02.2025
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11:06 17.02.2025 (обновлено: 11:20 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/merts-1999775829.html
Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ
Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ - РИА Новости, 17.02.2025
Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ
Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц стал победителем прошедших телевизионных дебатов между основными... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:06:00+03:00
2025-02-17T11:20:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
алиса вайдель
роберт хабек
хдс/хсс
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц стал победителем прошедших телевизионных дебатов между основными кандидатами в канцлеры ФРГ, свидетельствуют данные опроса института Forsa, проведенного среди телезрителей для телеканалов RTL и NTV. В воскресенье в эфире немецкого телеканала NTV прошли предвыборные дебаты между четырьмя кандидатами в канцлеры ФРГ: действующим канцлером страны Олафом Шольцем, кандидатом от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, кандидатом от правой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель и кандидатом от "Зеленых" Робертом Хабеком. По данным опороса, 32% респондентов считают победителем дебатов Мерца, 25% - Шольца, по 18% Хабека и Вайдель, 7% телезрителей не заметили разницы. Руководство страной скорее доверили бы Мерцу 42% опрошенных, действующему канцлеру Шольцу - только 19%, Вайдель - 16%, Хабеку -13%. Самым компетентным Мерц показался 38% опрошенных, 29% - самым убедительным. Шольца более компетентным сочли 25%, Вайдель и Хабека по 16%. Более убедительным Шольца считают 19%, Хабека - 26%, Вайдель - 20%. Опрос был проведён 16 февраля, в нём приняли участие 2 004 человек, которые смотрели дебаты и обладают правом голоса. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пунктов. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
https://ria.ru/20250206/putin-1997700614.html
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в мире, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, роберт хабек, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Роберт Хабек, ХДС/ХСС
Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ

Опрос Forsa: лидер ХДС и лидер немецкой оппозиции Мерц победил на теледебатах

© AP Photo / Kay NietfeldОлаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек (Зелёные), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель (АдГ) на теледебатах
Олаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек (Зелёные), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель (АдГ) на теледебатах - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Kay Nietfeld
Олаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек (Зелёные), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель (АдГ) на теледебатах
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц стал победителем прошедших телевизионных дебатов между основными кандидатами в канцлеры ФРГ, свидетельствуют данные опроса института Forsa, проведенного среди телезрителей для телеканалов RTL и NTV.
В воскресенье в эфире немецкого телеканала NTV прошли предвыборные дебаты между четырьмя кандидатами в канцлеры ФРГ: действующим канцлером страны Олафом Шольцем, кандидатом от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, кандидатом от правой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель и кандидатом от "Зеленых" Робертом Хабеком.
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По данным опороса, 32% респондентов считают победителем дебатов Мерца, 25% - Шольца, по 18% Хабека и Вайдель, 7% телезрителей не заметили разницы.
Руководство страной скорее доверили бы Мерцу 42% опрошенных, действующему канцлеру Шольцу - только 19%, Вайдель - 16%, Хабеку -13%.
Самым компетентным Мерц показался 38% опрошенных, 29% - самым убедительным. Шольца более компетентным сочли 25%, Вайдель и Хабека по 16%. Более убедительным Шольца считают 19%, Хабека - 26%, Вайдель - 20%.
Опрос был проведён 16 февраля, в нём приняли участие 2 004 человек, которые смотрели дебаты и обладают правом голоса. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пунктов.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
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