https://ria.ru/20250217/merts-1999775829.html

Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ

Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ - РИА Новости, 17.02.2025

Мерц стал победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры ФРГ

Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц стал победителем прошедших телевизионных дебатов между основными... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:06:00+03:00

2025-02-17T11:06:00+03:00

2025-02-17T11:20:00+03:00

в мире

германия

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роберт хабек

хдс/хсс

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц стал победителем прошедших телевизионных дебатов между основными кандидатами в канцлеры ФРГ, свидетельствуют данные опроса института Forsa, проведенного среди телезрителей для телеканалов RTL и NTV. В воскресенье в эфире немецкого телеканала NTV прошли предвыборные дебаты между четырьмя кандидатами в канцлеры ФРГ: действующим канцлером страны Олафом Шольцем, кандидатом от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, кандидатом от правой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель и кандидатом от "Зеленых" Робертом Хабеком. По данным опороса, 32% респондентов считают победителем дебатов Мерца, 25% - Шольца, по 18% Хабека и Вайдель, 7% телезрителей не заметили разницы. Руководство страной скорее доверили бы Мерцу 42% опрошенных, действующему канцлеру Шольцу - только 19%, Вайдель - 16%, Хабеку -13%. Самым компетентным Мерц показался 38% опрошенных, 29% - самым убедительным. Шольца более компетентным сочли 25%, Вайдель и Хабека по 16%. Более убедительным Шольца считают 19%, Хабека - 26%, Вайдель - 20%. Опрос был проведён 16 февраля, в нём приняли участие 2 004 человек, которые смотрели дебаты и обладают правом голоса. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пунктов. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.

https://ria.ru/20250206/putin-1997700614.html

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

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в мире, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, роберт хабек, хдс/хсс