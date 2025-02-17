https://ria.ru/20250217/merkuris-1999911962.html

На Западе обратили внимание на любопытный факт о переговорах по Украине

На Западе обратили внимание на любопытный факт о переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

На Западе обратили внимание на любопытный факт о переговорах по Украине

До сих пор неясно, готов ли президент США Дональд Трамп учесть позицию России о первопричинах конфликта на Украине, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:25:00+03:00

2025-02-17T19:25:00+03:00

2025-02-17T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. До сих пор неясно, готов ли президент США Дональд Трамп учесть позицию России о первопричинах конфликта на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran"."И Путин, и Трамп согласны, что война должна закончиться путем переговоров. Но Путин продолжает говорить о первопричинах. И совершенно непонятно, готов ли Трамп согласиться с тем, что думает Россия по поводу этих первопричин", — считает он.По словам Меркуриса, это не повод обесценивать возникающий диалог между двумя странами, но он призвал помнить, что США еще не сделали никаких шагов в этом направлении, а слова Трампа, отметил эксперт, часто бывают непоследовательными.Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.В понедельник Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров вылетели в Саудовскую Аравию. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. Согласно информации газеты "Коммерсант", американскую сторону будут представлять глава Госдепартамента Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999900839.html

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