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В квартире экс-мэра Самары нашли следы крови - РИА Новости, 17.02.2025
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17:51 17.02.2025 (обновлено: 18:18 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/mer-1999890893.html
В квартире экс-мэра Самары нашли следы крови
В квартире экс-мэра Самары нашли следы крови - РИА Новости, 17.02.2025
В квартире экс-мэра Самары нашли следы крови
Криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие, предположительно, экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге в их квартире, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:51:00+03:00
2025-02-17T18:18:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
самара
виктор тархов
самарская область
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие, предположительно, экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге в их квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Несмотря на то что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями-криминалистами проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим", — говорится в сообщении.Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую — внучку Тарховых. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что девушка нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи.При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.Тархов занимал пост мэра с 2006 по 2010 год. До этого, в 2002-2006 годах, он был депутатом Самарской губернской думы по Чапаевскому избирательному округу № 20. В 2000-м также баллотировался на должность губернатора Самарской области, набрав в итоге 29,7 процента голосов.В свою очередь, дочь Тархова Людмилу в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
https://ria.ru/20250211/mer-1998724146.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, самара, виктор тархов, самарская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Самара, Виктор Тархов, Самарская область
В квартире экс-мэра Самары нашли следы крови

В квартире экс-мэра Самары Тархова и его супруги нашли следы крови

© Фото : Следком/TelegramКриминалисты обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов убитых экс-мэра Самары и его супруги в их квартире
Криминалисты обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов убитых экс-мэра Самары и его супруги в их квартире - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Следком/Telegram
Криминалисты обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов убитых экс-мэра Самары и его супруги в их квартире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие, предположительно, экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге в их квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Несмотря на то что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями-криминалистами проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим", — говорится в сообщении.
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Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую — внучку Тарховых. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Известно, что девушка нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи.
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При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.
Тархов занимал пост мэра с 2006 по 2010 год. До этого, в 2002-2006 годах, он был депутатом Самарской губернской думы по Чапаевскому избирательному округу № 20. В 2000-м также баллотировался на должность губернатора Самарской области, набрав в итоге 29,7 процента голосов.
В свою очередь, дочь Тархова Людмилу в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСамараВиктор ТарховСамарская область
 
 
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