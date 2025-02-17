https://ria.ru/20250217/mer-1999834645.html

Новый мэр Березовского не вступила в должность

Новый мэр Березовского не вступила в должность - РИА Новости, 17.02.2025

Новый мэр Березовского не вступила в должность

Избранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова, оспаривающая свое назначение, так и не вступила в должность, пока главой... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:28:00+03:00

2025-02-17T14:28:00+03:00

2025-02-17T14:28:00+03:00

политика

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Избранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова, оспаривающая свое назначение, так и не вступила в должность, пока главой муниципалитета остается Евгений Писцов, сообщили РИА Новости в аппарате думы Березовского. "До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины", – сказала собеседница агентства. В аппарате думы добавили, что о новом конкурсе говорить рано. "Это (новый конкурс – ред.) на усмотрение депутатов. Пока новый глава не вступил в должность, по нашему уставу действующим (главой – ред.) является Евгений Писцов", – уточнили там. Ранее, 30 января, действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она так и не появилась. Местные СМИ заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – работник горадминистрации и "жена его личного водителя". Помимо этого, по данным Березовского горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского. Первое заседание по иску Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. О Юлии Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития местной администрации.

https://ria.ru/20250212/maslakova-1998877352.html

https://ria.ru/20250217/gubernator-1999788159.html

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политика, свердловская область, екатеринбург