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Новый мэр Березовского не вступила в должность - РИА Новости, 17.02.2025
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14:28 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/mer-1999834645.html
Новый мэр Березовского не вступила в должность
Новый мэр Березовского не вступила в должность - РИА Новости, 17.02.2025
Новый мэр Березовского не вступила в должность
Избранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова, оспаривающая свое назначение, так и не вступила в должность, пока главой... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:28:00+03:00
2025-02-17T14:28:00+03:00
политика
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Избранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова, оспаривающая свое назначение, так и не вступила в должность, пока главой муниципалитета остается Евгений Писцов, сообщили РИА Новости в аппарате думы Березовского. "До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины", – сказала собеседница агентства. В аппарате думы добавили, что о новом конкурсе говорить рано. "Это (новый конкурс – ред.) на усмотрение депутатов. Пока новый глава не вступил в должность, по нашему уставу действующим (главой – ред.) является Евгений Писцов", – уточнили там. Ранее, 30 января, действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она так и не появилась. Местные СМИ заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – работник горадминистрации и "жена его личного водителя". Помимо этого, по данным Березовского горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского. Первое заседание по иску Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. О Юлии Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития местной администрации.
https://ria.ru/20250212/maslakova-1998877352.html
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политика, свердловская область, екатеринбург
Политика, Свердловская область, Екатеринбург
Новый мэр Березовского не вступила в должность

Избранный мэр Березовского Маслакова не пришла на инаугурацию

© Берёзовский/TelegramЮлия Маслакова
Юлия Маслакова - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Берёзовский/Telegram
Юлия Маслакова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Избранный мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова, оспаривающая свое назначение, так и не вступила в должность, пока главой муниципалитета остается Евгений Писцов, сообщили РИА Новости в аппарате думы Березовского.
"До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины", – сказала собеседница агентства.
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В аппарате думы добавили, что о новом конкурсе говорить рано. "Это (новый конкурс – ред.) на усмотрение депутатов. Пока новый глава не вступил в должность, по нашему уставу действующим (главой – ред.) является Евгений Писцов", – уточнили там.
Ранее, 30 января, действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она так и не появилась. Местные СМИ заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – работник горадминистрации и "жена его личного водителя".
Помимо этого, по данным Березовского горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского. Первое заседание по иску Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. О Юлии Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития местной администрации.
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