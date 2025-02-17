https://ria.ru/20250217/meksika-1999909511.html

Мексика намерена судиться с Google из-за переименования залива

Мексика намерена судиться с Google из-за переименования залива - РИА Новости, 17.02.2025

Мексика намерена судиться с Google из-за переименования залива

Правительство Мексики, которое ранее указало Google на границы действия указа президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:09:00+03:00

2025-02-17T19:09:00+03:00

2025-02-17T19:47:00+03:00

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МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Правительство Мексики, которое ранее указало Google на границы действия указа президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, намерено обратиться в суд, если компания продолжит использовать это название в своем картографическом сервисе для пользователей вне США, заявила президент Клаудия Шейнбаум. "Мы дождемся ответа от Google, и если его не будет, то обратимся в суд. У них нет права. США приняли указ относительно своего континентального шельфа. Google не имеет права переименовывать платформу для Мексики и Кубы, поэтому и возникла такая ситуация", - заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции в национальном дворце. Указ президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Залив Америки имеет силу в пределах территориальных вод США или 22 миль от побережья, поскольку это название юридически закреплено в международных организациях и соглашениях, заявило ранее правительство Мексики в письме корпорации Google. "Для других стран он будет выглядеть как залив Мексики и Америки. Указ изменяет только название континентального шельфа (22 морские мили), а не всего залива. Здесь Google меняет название мексиканской и кубинской платформы. Мы с этим не согласны", - добавила Шейнбаум. Президент Трамп в январе после инаугурации распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять для этого все "необходимые действия".

https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html

https://ria.ru/20250109/meksika-1992872335.html

сша

мексика

мексиканский залив

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в мире, сша, мексика, мексиканский залив, дональд трамп, клаудия шейнбаум, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, google