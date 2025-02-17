Мексика намерена судиться с Google из-за переименования залива
Власти Мексики пригрозили Google судом за использование названия Залив Америки
© AP Photo / Alex BrandonКарта, на которой написано "Залив Америки" в Овальном кабинете
© AP Photo / Alex Brandon
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МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Правительство Мексики, которое ранее указало Google на границы действия указа президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, намерено обратиться в суд, если компания продолжит использовать это название в своем картографическом сервисе для пользователей вне США, заявила президент Клаудия Шейнбаум.
"Мы дождемся ответа от Google, и если его не будет, то обратимся в суд. У них нет права. США приняли указ относительно своего континентального шельфа. Google не имеет права переименовывать платформу для Мексики и Кубы, поэтому и возникла такая ситуация", - заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции в национальном дворце.
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Указ президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Залив Америки имеет силу в пределах территориальных вод США или 22 миль от побережья, поскольку это название юридически закреплено в международных организациях и соглашениях, заявило ранее правительство Мексики в письме корпорации Google.
"Для других стран он будет выглядеть как залив Мексики и Америки. Указ изменяет только название континентального шельфа (22 морские мили), а не всего залива. Здесь Google меняет название мексиканской и кубинской платформы. Мы с этим не согласны", - добавила Шейнбаум.
Президент Трамп в январе после инаугурации распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять для этого все "необходимые действия".