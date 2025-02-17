Медведев назвал главу Мюнхенской конференции фриком
Медведев назвал Хойсгена, плакавшего на закрытии Мюнхенской конференции, фриком
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "редкостным фриком" руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, комментируя видео с церемонии закрытия мероприятия, где тот расплакался.
Во время речи, в ходе которой Хойсген не смог сдержать эмоций, глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мероприятие изначально задумывалось как трансатлантическое, но отметил, что после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса "нам нужно опасаться", что ценностная база среди государств-участников "уже больше не такая общая".
"Редкостный фрик ", - написал Медведев в соцсети X, комментируя видео с церемонии закрытия конференции, на котором видно, что Хойсген расплакался.
Ранее глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск назвал жалким Хойсгена, который расплакался во время выступления перед участниками по случаю закрытия мероприятия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.