https://ria.ru/20250217/medik-1999771750.html

В Курске медиков наказали за некорректное отношение к фронтовику

В Курске медиков наказали за некорректное отношение к фронтовику - РИА Новости, 17.02.2025

В Курске медиков наказали за некорректное отношение к фронтовику

Служебная проверка проведена в отношении медработников бригады скорой помощи, которые некорректно отнеслись к ветерану Великой Отечественной войны, сообщил в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:46:00+03:00

2025-02-17T10:46:00+03:00

2025-02-17T10:46:00+03:00

курская область

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 17 фев – РИА Новости. Служебная проверка проведена в отношении медработников бригады скорой помощи, которые некорректно отнеслись к ветерану Великой Отечественной войны, сообщил в ходе заседания правительства Курской области врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны. По словам врио губернатора, семья фронтовика рассказала, что сотрудники скорой помощи отказались поднимать упавшего на пол столетнего ветерана, вели себя, со слов родственников, без должного отношения не только к возрасту, но и к заслугам этого человека, который является и участником войны, и профессором, проработавшим более полувека в аграрном университете. "Провели служебную проверку в адрес этой бригады, фельдшер и санитар получили выговоры, и соответственно стимулирующие надбавки с них были сняты. Поэтому буду держать ситуацию на контроле, уверен, что таких случаев, по крайней мере надеюсь, все сделаем, чтобы таких случаев не было", - сообщил во время заседания правительства Белостоцкий.

https://ria.ru/20241007/veteran-1976824027.html

курская область

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курская область, александр хинштейн, происшествия