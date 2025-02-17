https://ria.ru/20250217/mazut-1999889057.html

На Кубани заявили об отсутствии новых выбросов мазута на пляжах

На Кубани заявили об отсутствии новых выбросов мазута на пляжах - РИА Новости, 17.02.2025

На Кубани заявили об отсутствии новых выбросов мазута на пляжах

Новых выбросов мазута на берегу Краснодарского края нет благодаря защитному валу, сдерживающему нефтепродукты, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:46:00+03:00

2025-02-17T17:46:00+03:00

2025-02-17T17:52:00+03:00

происшествия

краснодарский край

севастополь

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Новых выбросов мазута на берегу Краснодарского края нет благодаря защитному валу, сдерживающему нефтепродукты, сообщили в оперативном штабе региона. "Защитный вал работает, новых выбросов мазута на берегу нет. После мониторинга муниципальные команды продолжили уборку на закрепленных участках. Стоит холодная погода, ветер обнажает выброшенные ранее застывшие капли мазута, их собирают в мешки для вывоза на утилизацию", - говорится в сообщении. Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района проложено уже 32 километра защитного вала. Спасатели укладывают полипропиленовые сети, на которых остаются фракции мазута. Затем сети демонтируют и транспортируют для утилизации. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250216/kuban-1999673812.html

https://realty.ria.ru/20250212/oteli-1998677376.html

краснодарский край

севастополь

анапа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, севастополь, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе