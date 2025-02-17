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Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
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16:45 17.02.2025 (обновлено: 17:02 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/matkapital-1999864309.html
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля
Госдума 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:45:00+03:00
2025-02-17T17:02:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
материнский капитал
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В настоящее время период действия программы маткапитала по 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении был внесён в Думу правительством РФ 19 декабря 2024 года.Володин сообщил, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала."Поддержка семей с детьми, будущих родителей – приоритет в работе депутатов. Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей - на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей", – сказал председатель ГД, его слова приводятся на сайте нижней палаты.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию."После принятия закона еще около 5 миллионов российских семей получат право на материнский капитал", – подчеркнул Володин.Володин отметил, что, несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции, государством выполняются не только все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан."Это результат работы политической системы и экономической модели, созданных президентом Владимиром Путиным", - заключил он.
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госдума рф, вячеслав володин, материнский капитал, общество, россия, владимир путин
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Материнский капитал, Общество, Россия, Владимир Путин
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля

Володин: Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящее время период действия программы маткапитала по 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении был внесён в Думу правительством РФ 19 декабря 2024 года.
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Володин сообщил, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала.
«
"Поддержка семей с детьми, будущих родителей – приоритет в работе депутатов. Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей - на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей", – сказал председатель ГД, его слова приводятся на сайте нижней палаты.
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"После принятия закона еще около 5 миллионов российских семей получат право на материнский капитал", – подчеркнул Володин.
Володин отметил, что, несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции, государством выполняются не только все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан.
"Это результат работы политической системы и экономической модели, созданных президентом Владимиром Путиным", - заключил он.
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Госдума РФВячеслав ВолодинМатеринский капиталОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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