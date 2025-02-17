https://ria.ru/20250217/matkapital-1999864309.html

Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля

Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2025

Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала 18 февраля

Госдума 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:45:00+03:00

2025-02-17T16:45:00+03:00

2025-02-17T17:02:00+03:00

госдума рф

вячеслав володин

материнский капитал

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В настоящее время период действия программы маткапитала по 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении был внесён в Думу правительством РФ 19 декабря 2024 года.Володин сообщил, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала."Поддержка семей с детьми, будущих родителей – приоритет в работе депутатов. Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей - на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей", – сказал председатель ГД, его слова приводятся на сайте нижней палаты.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию."После принятия закона еще около 5 миллионов российских семей получат право на материнский капитал", – подчеркнул Володин.Володин отметил, что, несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции, государством выполняются не только все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан."Это результат работы политической системы и экономической модели, созданных президентом Владимиром Путиным", - заключил он.

https://ria.ru/20250211/vyplaty-1765442132.html

https://ria.ru/20250204/gosduma-1997227067.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, вячеслав володин, материнский капитал, общество, россия, владимир путин