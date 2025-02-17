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Во Франции возмутились подарками для заключенных на 14 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
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17:16 17.02.2025 (обновлено: 17:55 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/massazh-1999879220.html
Во Франции возмутились подарками для заключенных на 14 февраля
Во Франции возмутились подарками для заключенных на 14 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
Во Франции возмутились подарками для заключенных на 14 февраля
Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился проведением массажа и подарками в виде крема на 14 февраля заключенным одной из французских тюрем, пишет... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:16:00+03:00
2025-02-17T17:55:00+03:00
в мире
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 17 фев — РИА Новости. Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился проведением массажа и подарками в виде крема на 14 февраля заключенным одной из французских тюрем, пишет издание Le Figaro. "День святого Валентина в тюрьме закончился. Семнадцатого февраля тюрьму в Конде-сюр-Сарт посетил Жеральд Дарманен, он возмутился проведением сеансов массажа и подарками в виде уходового крема заключенным на 14 февраля", — говорится в статье. Дарманен отметил, что в тюрьмах не может быть и речи о проведении развлекательных мероприятий, это шокирует как обычных граждан, так и его лично. Министр подчеркнул, что теперь в тюрьмах ограничат возможные активности для заключенных. В разрешенный список войдет репетиторство, занятия французским языком, трудовая деятельность и спортивные активности на территории.Издание также сообщает, что это не первый такой случай во Франции, в 2022 году в одной из тюрем прошли картинг-гонки.
https://ria.ru/20250206/argentina-1997630850.html
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в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции возмутились подарками для заключенных на 14 февраля

Глава Минюста Франции возмутился массажем для заключенных на 14 февраля

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 фев — РИА Новости. Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился проведением массажа и подарками в виде крема на 14 февраля заключенным одной из французских тюрем, пишет издание Le Figaro.
"День святого Валентина в тюрьме закончился. Семнадцатого февраля тюрьму в Конде-сюр-Сарт посетил Жеральд Дарманен, он возмутился проведением сеансов массажа и подарками в виде уходового крема заключенным на 14 февраля", — говорится в статье.
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Дарманен отметил, что в тюрьмах не может быть и речи о проведении развлекательных мероприятий, это шокирует как обычных граждан, так и его лично.
Министр подчеркнул, что теперь в тюрьмах ограничат возможные активности для заключенных. В разрешенный список войдет репетиторство, занятия французским языком, трудовая деятельность и спортивные активности на территории.
Издание также сообщает, что это не первый такой случай во Франции, в 2022 году в одной из тюрем прошли картинг-гонки.
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