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Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле - РИА Новости, 17.02.2025
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04:46 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/maslo-1999741781.html
Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле
Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле - РИА Новости, 17.02.2025
Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле
Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T04:46:00+03:00
2025-02-17T04:46:00+03:00
сергей донченко
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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в сливочном масле, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. "Многие разработки нашего института находят широкое прикладное применение. Недавно наши сотрудники разработали экспресс-тест, который позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание", - сказал Донченко. По его словам, тест занимает несколько минут и позволяет сократить количество образцов перед проведением полноценных исследований, которые обычно идут несколько дней. Эффективность метода уже подтверждена, отметил Донченко. "У учёных, которые его придумали, не было такой задачи, они занимались плановой программой и решили применить свои наработки и в этой области. Это и отличает учёных от обычных людей - у них постоянно новые идеи в голове и мысли о том, как бы и куда бы их приложить", - рассказал гендиректор института.
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сергей донченко
Сергей Донченко
Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле

ВНИИФТРИ разработал тест для определения растительных жиров в сливочном масле

© Фото : Unsplash/Sorin GheorghitaСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Sorin Gheorghita
Сливочное масло . Архивное фото
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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в сливочном масле, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко.
"Многие разработки нашего института находят широкое прикладное применение. Недавно наши сотрудники разработали экспресс-тест, который позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание", - сказал Донченко.
По его словам, тест занимает несколько минут и позволяет сократить количество образцов перед проведением полноценных исследований, которые обычно идут несколько дней. Эффективность метода уже подтверждена, отметил Донченко.
"У учёных, которые его придумали, не было такой задачи, они занимались плановой программой и решили применить свои наработки и в этой области. Это и отличает учёных от обычных людей - у них постоянно новые идеи в голове и мысли о том, как бы и куда бы их приложить", - рассказал гендиректор института.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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6 февраля, 13:38
 
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