https://ria.ru/20250217/maslo-1999741781.html

Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле

Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле - РИА Новости, 17.02.2025

Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле

Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:46:00+03:00

2025-02-17T04:46:00+03:00

2025-02-17T04:46:00+03:00

сергей донченко

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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в сливочном масле, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. "Многие разработки нашего института находят широкое прикладное применение. Недавно наши сотрудники разработали экспресс-тест, который позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание", - сказал Донченко. По его словам, тест занимает несколько минут и позволяет сократить количество образцов перед проведением полноценных исследований, которые обычно идут несколько дней. Эффективность метода уже подтверждена, отметил Донченко. "У учёных, которые его придумали, не было такой задачи, они занимались плановой программой и решили применить свои наработки и в этой области. Это и отличает учёных от обычных людей - у них постоянно новые идеи в голове и мысли о том, как бы и куда бы их приложить", - рассказал гендиректор института.

https://ria.ru/20250206/rusprodsojuz-1997723429.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей донченко