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Маск призвал снова освободить Германию - РИА Новости, 17.02.2025
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18:51 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/mask-1999906179.html
Маск призвал снова освободить Германию
Маск призвал снова освободить Германию - РИА Новости, 17.02.2025
Маск призвал снова освободить Германию
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает, что Германию необходимо "снова... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:51:00+03:00
2025-02-17T18:51:00+03:00
в мире
германия
сша
илон маск
фридрих мерц
алиса вайдель
хдс/хсс
бундестаг германии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает, что Германию необходимо "снова освободить". Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя соцсети X, спросившего, нужно ли "снова освободить ФРГ". Сам пользователь задал этот вопрос в ответ на публикацию другого пользователя с репортажем американской телепередачи "60 минут", в котором рассказывается о задержании полицией людей в ФРГ за расистские посты в интернете. "Да, на полном серьезе", - прокомментировал Маск в соцсети X публикацию пользователя о том, пришло ли время "снова освободить" Германию. Маск на фоне грядущих выборов в Бундестаг ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
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в мире, германия, сша, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, хдс/хсс, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, США, Илон Маск, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии, Альтернатива для Германии (партия)
Маск призвал снова освободить Германию

Илон Маск считает, что Германию необходимо снова освободить

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает, что Германию необходимо "снова освободить".
Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя соцсети X, спросившего, нужно ли "снова освободить ФРГ". Сам пользователь задал этот вопрос в ответ на публикацию другого пользователя с репортажем американской телепередачи "60 минут", в котором рассказывается о задержании полицией людей в ФРГ за расистские посты в интернете.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Маск назвал главу Мюнхенской конференции жалким
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"Да, на полном серьезе", - прокомментировал Маск в соцсети X публикацию пользователя о том, пришло ли время "снова освободить" Германию.
Маск на фоне грядущих выборов в Бундестаг ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ.
До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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В миреГерманияСШАИлон МаскФридрих МерцАлиса ВайдельХДС/ХССБундестаг ГерманииАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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