https://ria.ru/20250217/mask-1999906179.html

Маск призвал снова освободить Германию

Маск призвал снова освободить Германию - РИА Новости, 17.02.2025

Маск призвал снова освободить Германию

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает, что Германию необходимо "снова... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:51:00+03:00

2025-02-17T18:51:00+03:00

2025-02-17T18:51:00+03:00

в мире

германия

сша

илон маск

фридрих мерц

алиса вайдель

хдс/хсс

бундестаг германии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает, что Германию необходимо "снова освободить". Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя соцсети X, спросившего, нужно ли "снова освободить ФРГ". Сам пользователь задал этот вопрос в ответ на публикацию другого пользователя с репортажем американской телепередачи "60 минут", в котором рассказывается о задержании полицией людей в ФРГ за расистские посты в интернете. "Да, на полном серьезе", - прокомментировал Маск в соцсети X публикацию пользователя о том, пришло ли время "снова освободить" Германию. Маск на фоне грядущих выборов в Бундестаг ранее заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. До этого Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%.

https://ria.ru/20250217/mask-1999769060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, хдс/хсс, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия)