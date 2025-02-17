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Маск пошутил, что в США живет много вампиров - РИА Новости, 17.02.2025
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09:22 17.02.2025 (обновлено: 11:51 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/mask-1999754266.html
Маск пошутил, что в США живет много вампиров
Маск пошутил, что в США живет много вампиров - РИА Новости, 17.02.2025
Маск пошутил, что в США живет много вампиров
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:22:00+03:00
2025-02-17T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет. "Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Один из пользователей отреагировал на пост миллиардера, написав, что среди получающих пособия наверняка есть вампир Эдвард Каллен, герой романа писательницы Стефани Майер "Сумерки". "Не похоже, что у него есть работа!" - ответил пользователю Маск. В DOGE прокомментировали публикацию Маска в соцсети Х, сообщив, что рассмотрят этот вопрос. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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в мире, сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Маск пошутил, что в США живет много вампиров

Маск пошутил, что в США живет много вампиров из-за возраста получающих пособия

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.
Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.
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"Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Один из пользователей отреагировал на пост миллиардера, написав, что среди получающих пособия наверняка есть вампир Эдвард Каллен, герой романа писательницы Стефани Майер "Сумерки".
"Не похоже, что у него есть работа!" - ответил пользователю Маск.
В DOGE прокомментировали публикацию Маска в соцсети Х, сообщив, что рассмотрят этот вопрос.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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