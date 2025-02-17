Маск пошутил, что в США живет много вампиров
Маск пошутил, что в США живет много вампиров из-за возраста получающих пособия
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.
Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.
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"Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Один из пользователей отреагировал на пост миллиардера, написав, что среди получающих пособия наверняка есть вампир Эдвард Каллен, герой романа писательницы Стефани Майер "Сумерки".
"Не похоже, что у него есть работа!" - ответил пользователю Маск.
В DOGE прокомментировали публикацию Маска в соцсети Х, сообщив, что рассмотрят этот вопрос.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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