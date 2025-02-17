https://ria.ru/20250217/mask-1999754266.html

Маск пошутил, что в США живет много вампиров

Маск пошутил, что в США живет много вампиров - РИА Новости, 17.02.2025

Маск пошутил, что в США живет много вампиров

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:22:00+03:00

2025-02-17T09:22:00+03:00

2025-02-17T11:51:00+03:00

в мире

сша

илон маск

вивек рамасвами

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет. "Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Один из пользователей отреагировал на пост миллиардера, написав, что среди получающих пособия наверняка есть вампир Эдвард Каллен, герой романа писательницы Стефани Майер "Сумерки". "Не похоже, что у него есть работа!" - ответил пользователю Маск. В DOGE прокомментировали публикацию Маска в соцсети Х, сообщив, что рассмотрят этот вопрос. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250128/mask-1995808105.html

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сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады