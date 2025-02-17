Филиппо возмутился саммитом Макрона по Украине
Филиппо заявил, что европейские военные не будут умирать за Украину
© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Великобритания заявила о готовности отправить войска для "гарантий безопасности" Киева, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон организует "саммит в поддержку войны", приглашая лидеров ЕС в Париж для обсуждения конфликта на Украине, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В то время, когда Макрон организует военный саммит в Париже, чтобы попытаться противостоять мирной динамике, продвигаемой (президентом США Дональдом) Трампом, британский премьер-министр объявил, что он "готов послать войска на Украину" против России! Макрон уже говорил то же самое в отношении французских солдат и, очевидно, скажет это снова! Итак, скажем Макрону и всем этим военным безумцам: мы не будем умирать за Украину!", - написал политик в Х.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
По инициативе Макрона в Париже в понедельник пройдёт неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.