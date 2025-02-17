https://ria.ru/20250217/luna-1999758985.html

Ученый рассказал, что должно предшествовать орбитальной станции на Луне

Ученый рассказал, что должно предшествовать орбитальной станции на Луне - РИА Новости, 17.02.2025

Ученый рассказал, что должно предшествовать орбитальной станции на Луне

Продолжительная работа человека на Луне будет невозможна без точной навигационной системы, поэтому прежде, чем строить базу на поверхности естественного... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:53:00+03:00

2025-02-17T09:53:00+03:00

2025-02-17T09:53:00+03:00

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МОСКВА 17 фев – РИА Новости. Продолжительная работа человека на Луне будет невозможна без точной навигационной системы, поэтому прежде, чем строить базу на поверхности естественного спутника Земли, нужно на окололунной орбитальной станции отработать все необходимые технологии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. "Цена ошибки, если вы построите систему координат с большими погрешностями, очень высока - вы просто не будете знать, как перемещаться, как грузы перемещать. Поэтому я думаю, что эта задача будет решаться в несколько этапов. Вначале появится орбитальная станция, на которой можно будет отработать систему координат и часы для этой задачи, а уже потом база на поверхности Луны", - сказал Донченко. Он уточнил, если на Луне будет постоянно действующая база, то космические корабли для её снабжения должны будут садиться в одну и ту же точку, что будет невозможно без системы координат. РФ, по его словам, немного уступает США по исследованиям в этой области, но российские учёные работают над тем, чтобы "и догнать, и обогнать … попытаться повторить и одновременно закладываться в разработку чего-то нового, что будет лучше". В частности, совместно с одним из институтов "Роскосмоса" ВНИИФТРИ разрабатывает прибор для очень точного измерения расстояния до Луны, с помощью которого можно будет построить такую систему координат. При этом Донченко отметил, что часы, с помощью которых можно будет построить навигационную систему на Луне, вряд ли удастся использовать, например, на Марсе, потому что там "есть определённые поля, космические излучения, потоки тяжёлых заряженных частиц", которые будут вносить коррективы в работу часов.

https://ria.ru/20250215/modul-1999545796.html

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космос - риа наука, луна, земля, россия, сергей донченко, роскосмос, вниифтри