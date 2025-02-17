При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали три сотрудника "Энергосбыта"
Три сотрудника "Энергосбыта" пострадали при атаке дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ по автомобилю "Энергосбыта" в Кременском муниципальном округе в ЛНР
Последствия атаки беспилотника ВСУ по автомобилю "Энергосбыта" в Кременском муниципальном округе в ЛНР
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Трое сотрудников "Энергосбыта" в Кременском муниципальном округе в ЛНР пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю предприятия, сообщил глава администрации Кременной Вячеслав Третьяков.
"Ситуация остается напряженной. Враг усилил свои бесчеловечные атаки, нанося удары дронами по гражданским автомобилям на территории нашего округа. Сегодня утром подлый удар был нанесен по машине организации "Энергосбыт", едва она покинула свою территорию. Трое сотрудников получили ранения", - написал Третьяков в своем Telegram-канале, уточнив, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Он также отметил, что за последнее время в округе погиб один человек, еще пятеро пострадали и около 11 автомобилей получили повреждения.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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