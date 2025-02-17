https://ria.ru/20250217/lnr-1999852239.html

При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали три сотрудника "Энергосбыта"

При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали три сотрудника "Энергосбыта" - РИА Новости, 17.02.2025

При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали три сотрудника "Энергосбыта"

Трое сотрудников "Энергосбыта" в Кременском муниципальном округе в ЛНР пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю предприятия, сообщил глава... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:48:00+03:00

2025-02-17T15:48:00+03:00

2025-02-17T17:29:00+03:00

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Трое сотрудников "Энергосбыта" в Кременском муниципальном округе в ЛНР пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю предприятия, сообщил глава администрации Кременной Вячеслав Третьяков."Ситуация остается напряженной. Враг усилил свои бесчеловечные атаки, нанося удары дронами по гражданским автомобилям на территории нашего округа. Сегодня утром подлый удар был нанесен по машине организации "Энергосбыт", едва она покинула свою территорию. Трое сотрудников получили ранения", - написал Третьяков в своем Telegram-канале, уточнив, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Он также отметил, что за последнее время в округе погиб один человек, еще пятеро пострадали и около 11 автомобилей получили повреждения.Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250217/sk-1999820223.html

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луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия