https://ria.ru/20250217/livan-1999822429.html

В Ливане при ударе Израиля погиб человек

В Ливане при ударе Израиля погиб человек - РИА Новости, 17.02.2025

В Ливане при ударе Израиля погиб человек

Один человек погиб в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Сайда на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:49:00+03:00

2025-02-17T13:49:00+03:00

2025-02-17T13:49:00+03:00

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КАИР, 17 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Сайда на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA. "Из автомобиля, по которому Израиль нанес авиаудар у северного въезда в город Сайда, было извлечено тело одного погибшего после того, как бригады пожарных потушили огонь", - говорится в сообщении агентства. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно соглашению о прекращении огня, израильская армия должна была вывести свои силы из Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля.

https://ria.ru/20250102/livan-1992348830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хезболла