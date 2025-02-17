В Ливане при ударе Израиля погиб человек
На юге Ливана при ударе Израиля по автомобилю погиб человек
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КАИР, 17 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Сайда на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA.
"Из автомобиля, по которому Израиль нанес авиаудар у северного въезда в город Сайда, было извлечено тело одного погибшего после того, как бригады пожарных потушили огонь", - говорится в сообщении агентства.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно соглашению о прекращении огня, израильская армия должна была вывести свои силы из Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля.