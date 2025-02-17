https://ria.ru/20250217/lisovets-1999923776.html

Стилист Лисовец сообщил, что у него обнаружили рак

Стилист Лисовец сообщил, что у него обнаружили рак - РИА Новости, 17.02.2025

Стилист Лисовец сообщил, что у него обнаружили рак

Стилист Владислав Лисовец сообщил, что у него обнаружили онкологию, сейчас он проходит курс лечения. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:36:00+03:00

2025-02-17T20:36:00+03:00

2025-02-17T20:54:00+03:00

общество

россия

владислав лисовец

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Стилист Владислав Лисовец сообщил, что у него обнаружили онкологию, сейчас он проходит курс лечения. "Как видите на фото, со мной все в порядке… Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы… Есть такое понятие — лечение, словом. Я продолжаю", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.Кроме того, Лисовец отметил, что болеет всю жизнь, с самого детства, различными болезнями. "Я с гордостью и принятием проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами", - добавил он. Стилист посоветовал всем регулярно проверять свое здоровье и не бояться этого. "Слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и дает знаки, а дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела. Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте всё, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте", - отметил он. По словам Лисовца, в России сильная медицина, врачи сделают все возможное, чтобы люди были здоровы, главное - не запускать. "Мы живём в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения разных заболеваний, все лекарства есть в наличии, и даже западного производства поставляются, всё сейчас лечат!" - подчеркнул стилист. Также Лисовец отметил, что в такие моменты жизни очень важна поддержка. "Каждое хорошее слово и признание в любви прибавляют секунды, часы, годы жизни вам и вашим близким", - добавил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231017/lisovets-1903139607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владислав лисовец