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В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ* - РИА Новости, 17.02.2025
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13:41 17.02.2025 (обновлено: 13:47 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lgbt-1999820396.html
В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ*
В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ* - РИА Новости, 17.02.2025
В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ*
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин во время рейда в ночном клубе Краснодара, на них составлены протоколы о пропаганде нетрадиционных... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:41:00+03:00
2025-02-17T13:47:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
суворов
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин во время рейда в ночном клубе Краснодара, на них составлены протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, с руководством заведения проведена беседа, сообщили в главном управлении МВД по Кубани. В управлении уточнили, что рейд проходил в краснодарском ночном клубе по улице Суворова. На момент проверки в развлекательном заведении находились около 200 человек. "Правоохранители задержали двух местных жительниц 28 и 40 лет - сторонниц запрещенного и признанного экстремистским на территории РФ общественного движения. В отношении женщин составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", - говорится в сообщении. Еще 12 посетителям ночного клуба вынесено предостережение, с руководством заведения проведена беседа. Материалы направлены в суд, добавляют в полиции.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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происшествия, россия, краснодар, суворов
Происшествия, Россия, Краснодар, Суворов
В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ*

Во время рейда в ночном клубе в Краснодаре задержали двух сторонниц ЛГБТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин во время рейда в ночном клубе Краснодара, на них составлены протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, с руководством заведения проведена беседа, сообщили в главном управлении МВД по Кубани.
В управлении уточнили, что рейд проходил в краснодарском ночном клубе по улице Суворова. На момент проверки в развлекательном заведении находились около 200 человек.
"Правоохранители задержали двух местных жительниц 28 и 40 лет - сторонниц запрещенного и признанного экстремистским на территории РФ общественного движения. В отношении женщин составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", - говорится в сообщении.
Еще 12 посетителям ночного клуба вынесено предостережение, с руководством заведения проведена беседа. Материалы направлены в суд, добавляют в полиции.
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