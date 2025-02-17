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В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ*

В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ* - РИА Новости, 17.02.2025

В Краснодаре в ночном клубе задержали двух сторонниц ЛГБТ*

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин во время рейда в ночном клубе Краснодара, на них составлены протоколы о пропаганде нетрадиционных... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:41:00+03:00

2025-02-17T13:41:00+03:00

2025-02-17T13:47:00+03:00

происшествия

россия

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин во время рейда в ночном клубе Краснодара, на них составлены протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, с руководством заведения проведена беседа, сообщили в главном управлении МВД по Кубани. В управлении уточнили, что рейд проходил в краснодарском ночном клубе по улице Суворова. На момент проверки в развлекательном заведении находились около 200 человек. "Правоохранители задержали двух местных жительниц 28 и 40 лет - сторонниц запрещенного и признанного экстремистским на территории РФ общественного движения. В отношении женщин составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", - говорится в сообщении. Еще 12 посетителям ночного клуба вынесено предостережение, с руководством заведения проведена беседа. Материалы направлены в суд, добавляют в полиции.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20240815/shtraf-1966305553.html

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краснодар

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происшествия, россия, краснодар, суворов