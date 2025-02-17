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В Приморье два человека погибли при провале машины под лед
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед - РИА Новости, 17.02.2025
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед
Тела двух мужчин достали водолазы в месте провала иномарки под лед в акватории Амурского залива в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:30:00+03:00
2025-02-17T15:30:00+03:00
2025-02-17T15:30:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Тела двух мужчин достали водолазы в месте провала иномарки под лед в акватории Амурского залива в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее спасатели сообщали, что в понедельник в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана автомобиль провалился под лед, предположительно, там были люди. На место отправились водолазы МЧС России. "В Приморье два человека погибли подо льдом. Водолазы МЧС России извлекли из автомобиля провалившегося под лёд тела двух мужчин, они были переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении. По данным спасателей, толщина льда в месте провала составляла всего около 3-5 сантиметров. В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.
https://ria.ru/20250215/telo-1999626447.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед
В Приморье водолазы нашли тела двух мужчин, провалившихся на иномарке под лед