Рейтинг@Mail.ru
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/led-1999848971.html
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед - РИА Новости, 17.02.2025
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед
Тела двух мужчин достали водолазы в месте провала иномарки под лед в акватории Амурского залива в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:30:00+03:00
2025-02-17T15:30:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729287292_0:85:2652:1577_1920x0_80_0_0_9843f459423432986144674354acc7f6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Тела двух мужчин достали водолазы в месте провала иномарки под лед в акватории Амурского залива в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее спасатели сообщали, что в понедельник в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана автомобиль провалился под лед, предположительно, там были люди. На место отправились водолазы МЧС России. "В Приморье два человека погибли подо льдом. Водолазы МЧС России извлекли из автомобиля провалившегося под лёд тела двух мужчин, они были переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении. По данным спасателей, толщина льда в месте провала составляла всего около 3-5 сантиметров. В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.
https://ria.ru/20250215/telo-1999626447.html
https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729287292_77:0:2366:1717_1920x0_80_0_0_750e1fbcd8301a83d71d6dec76955d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье два человека погибли при провале машины под лед

В Приморье водолазы нашли тела двух мужчин, провалившихся на иномарке под лед

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВодолаз
Водолаз - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Водолаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Тела двух мужчин достали водолазы в месте провала иномарки под лед в акватории Амурского залива в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее спасатели сообщали, что в понедельник в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана автомобиль провалился под лед, предположительно, там были люди. На место отправились водолазы МЧС России.
Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом. 15 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
15 февраля, 23:19
"В Приморье два человека погибли подо льдом. Водолазы МЧС России извлекли из автомобиля провалившегося под лёд тела двух мужчин, они были переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, толщина льда в месте провала составляла всего около 3-5 сантиметров.
В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.
Палатки рыбаков на льду Химкинского водохранилища в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед
11 февраля, 07:06
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала