https://ria.ru/20250217/ldpr-1999945287.html

ЛДПР подготовила программу для новой индустриализации России

ЛДПР подготовила программу для новой индустриализации России - РИА Новости, 17.02.2025

ЛДПР подготовила программу для новой индустриализации России

Экономический совет ЛДПР подготовил программу "Разумной экономической политики для страны до 2035 года" для новой индустриализацию России, заявил лидер партии... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:49:00+03:00

2025-02-17T23:49:00+03:00

2025-02-17T23:49:00+03:00

экономика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экономический совет ЛДПР подготовил программу "Разумной экономической политики для страны до 2035 года" для новой индустриализацию России, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. "Экономический совет ЛДПР подготовил программу "Разумной экономической политики для страны до 2035 года". Главный её посыл – начать новую индустриализацию России", - сообщил он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что в основе этой политики разумный протекционизм, разумная денежно-кредитная политика и разумное налогообложение. По его словам, в настоящее время остро стоит проблема развития национальной экономики, и Россия отстает от развитых стран, потому что в стране долгое время выстраивалась сырьевая модель экономики, зависимая от Запада, в ущерб развитию своей промышленности, и стоило "враждебным странам" ввести санкционный режим против России, то сразу стали ощутимы "огромные лакуны" в отечественной производственной базе и других отраслях. "Прекрасно понимая сложившуюся ситуацию и возникшие угрозы для страны, президент России обозначил главные направления нашего движения вперёд, нашей защитной реакции – это, прежде всего, достижение технологического суверенитета, сбережение здоровья граждан и продовольственная безопасность. Ещё раньше о подобном развитии событий предупреждал Владимир Вольфович Жириновский, который призывал как можно скорее начать восстанавливать промышленность", - сказал парламентарий. Необходимо создать режим наибольшего благоприятствования для развития отечественных производителей, считает Слуцкий, и режим включает в себя налоговые льготы, доступные кредиты и протекционизм в отношении российской продукции. "Всю связанную с этим проблематику подробно разобрали на II заседании Экономического совета ЛДПР, где его председатель Константин Бабкин представил доклад, подробно описывающий концепцию новой индустриализации", - сообщил он. Кроме того, в заключении Слуцкий добавил, что региональные депутаты и актив региональных отделений ЛДПР проведут широкое обсуждение проекта программы новой индустриализации страны всей России.

https://ria.ru/20250217/gosduma-1999765004.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр