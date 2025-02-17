ЛДПР подготовила программу для новой индустриализации России
ЛДПР подготовила программу "Разумной экономической политики для страны до 2035г"
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экономический совет ЛДПР подготовил программу "Разумной экономической политики для страны до 2035 года" для новой индустриализацию России, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
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"Экономический совет ЛДПР подготовил программу "Разумной экономической политики для страны до 2035 года". Главный её посыл – начать новую индустриализацию России", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что в основе этой политики разумный протекционизм, разумная денежно-кредитная политика и разумное налогообложение.
По его словам, в настоящее время остро стоит проблема развития национальной экономики, и Россия отстает от развитых стран, потому что в стране долгое время выстраивалась сырьевая модель экономики, зависимая от Запада, в ущерб развитию своей промышленности, и стоило "враждебным странам" ввести санкционный режим против России, то сразу стали ощутимы "огромные лакуны" в отечественной производственной базе и других отраслях.
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"Прекрасно понимая сложившуюся ситуацию и возникшие угрозы для страны, президент России обозначил главные направления нашего движения вперёд, нашей защитной реакции – это, прежде всего, достижение технологического суверенитета, сбережение здоровья граждан и продовольственная безопасность. Ещё раньше о подобном развитии событий предупреждал Владимир Вольфович Жириновский, который призывал как можно скорее начать восстанавливать промышленность", - сказал парламентарий.
Необходимо создать режим наибольшего благоприятствования для развития отечественных производителей, считает Слуцкий, и режим включает в себя налоговые льготы, доступные кредиты и протекционизм в отношении российской продукции.
"Всю связанную с этим проблематику подробно разобрали на II заседании Экономического совета ЛДПР, где его председатель Константин Бабкин представил доклад, подробно описывающий концепцию новой индустриализации", - сообщил он.
Кроме того, в заключении Слуцкий добавил, что региональные депутаты и актив региональных отделений ЛДПР проведут широкое обсуждение проекта программы новой индустриализации страны всей России.