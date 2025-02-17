https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html

Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине

Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине

О территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:50:00+03:00

2025-02-17T13:50:00+03:00

2025-02-17T14:03:00+03:00

украина

в мире

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сергей лавров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. О территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы хотите, чтобы эти нацистские замашки - а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы, посмотрите какие зверства они чинят, - и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами", - сказал Лавров журналистам.Он добавил, что "территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании СССР, когда огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди основывали города, строили заводы, порты, организовывали жизнедеятельность, промышленность и сельское хозяйство, были по причинам, о которых президент много раз говорил, включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики".

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html

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украина, в мире, россия, сергей лавров