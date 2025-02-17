https://ria.ru/20250217/lavrov-1999821861.html

США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров

США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2025

США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров

США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:46:00+03:00

2025-02-17T13:46:00+03:00

2025-02-17T13:56:00+03:00

в мире

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Соединённые Штаты могут помочь в урегулировании, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более что Соединённые Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина