https://ria.ru/20250217/lavrov-1999821861.html
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2025
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров
США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:46:00+03:00
2025-02-17T13:46:00+03:00
2025-02-17T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Соединённые Штаты могут помочь в урегулировании, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более что Соединённые Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров
Лавров: США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта