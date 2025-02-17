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США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2025
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13:46 17.02.2025 (обновлено: 13:56 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999821861.html
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2025
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров
США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:46:00+03:00
2025-02-17T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Соединённые Штаты могут помочь в урегулировании, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более что Соединённые Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
США могут помочь с урегулированием на Украине, заявил Лавров

Лавров: США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США могут оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Соединённые Штаты могут помочь в урегулировании, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более что Соединённые Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине
13:50
 
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