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Лавров и Ушаков доложат Путину о ходе переговоров в Саудовской Аравии
Лавров и Ушаков доложат Путину о ходе переговоров в Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров и Ушаков доложат Путину о ходе переговоров в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков доложат главе России Владимиру Путину о результатах переговоров в Саудовской... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:51:00+03:00
2025-02-17T12:51:00+03:00
2025-02-17T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков доложат главе России Владимиру Путину о результатах переговоров в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Имеется возможность сделать так и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но, если потребуются какие-то срочные доклады, то все эти коммуникационные возможности для этого имеются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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россия, саудовская аравия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
Россия, Саудовская Аравия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров и Ушаков доложат Путину о ходе переговоров в Саудовской Аравии
Песков: Лавров и Ушаков доложат Путину о результатах переговоров в Эр-Рияде