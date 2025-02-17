https://ria.ru/20250217/lavrov-1999783193.html

На Мюнхенской конференции звучали и реалистичные голоса, заявил Лавров

На Мюнхенской конференции звучали и реалистичные голоса, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2025

На Мюнхенской конференции звучали и реалистичные голоса, заявил Лавров

Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса - реалистичные,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:46:00+03:00

2025-02-17T11:46:00+03:00

2025-02-17T11:56:00+03:00

сергей лавров

мюнхенская конференция по безопасности

евросоюз

россия

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса - реалистичные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - отметил министр.

https://ria.ru/20250217/mask-1999769060.html

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2025

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сергей лавров, мюнхенская конференция по безопасности, евросоюз, россия, политика