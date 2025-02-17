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На Мюнхенской конференции звучали и реалистичные голоса, заявил Лавров
На Мюнхенской конференции звучали и реалистичные голоса, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2025
На Мюнхенской конференции звучали и реалистичные голоса, заявил Лавров
Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса - реалистичные,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:46:00+03:00
2025-02-17T11:46:00+03:00
2025-02-17T11:56:00+03:00
сергей лавров
мюнхенская конференция по безопасности
евросоюз
россия
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса - реалистичные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - отметил министр.
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сергей лавров, мюнхенская конференция по безопасности, евросоюз, россия, политика
Сергей Лавров, Мюнхенская конференция по безопасности, Евросоюз, Россия, Политика
На Мюнхенской конференции звучали и реалистичные голоса, заявил Лавров
Лавров: на Мюнхенской конференции звучали голоса, учитывающие текущую ситуацию