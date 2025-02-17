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Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2025
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11:44 17.02.2025 (обновлено: 12:02 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999782942.html
Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене
Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене
Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса - реалистичные,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:44:00+03:00
2025-02-17T12:02:00+03:00
мюнхен
россия
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
сергей лавров
марко джурич
сербия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса - реалистичные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров выразил сожаление, что на ситуацию в мире и Европе пытаются влиять силы, которых не устраивает ход истории, которые хотели бы ее переписать и стать гегемоном на международной арене."Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего, в отношении моей страны", - сказал министр на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем."Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - отметил он.Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
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мюнхен, россия, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, сергей лавров, марко джурич, сербия, европа, дональд трамп
Мюнхен, Россия, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Сергей Лавров, Марко Джурич, Сербия, Европа, Дональд Трамп
Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене

Лавров: выступления лидеров ЕС в Мюнхене были агрессивными по отношению к России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса - реалистичные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров выразил сожаление, что на ситуацию в мире и Европе пытаются влиять силы, которых не устраивает ход истории, которые хотели бы ее переписать и стать гегемоном на международной арене.
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"Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего, в отношении моей страны", - сказал министр на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
"Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - отметил он.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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МюнхенРоссияЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиВ миреСергей ЛавровМарко ДжуричСербияЕвропаДональд Трамп
 
 
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