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На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 17.02.2025 (обновлено: 01:24 18.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kuban-1999941033.html
На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов
На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов - РИА Новости, 18.02.2025
На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов
Более 50 домовладений оказались повреждены после атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-17T23:12:00+03:00
2025-02-18T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
жилье
северский район
славянский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Более 50 домовладений оказались повреждены после атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. "После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом", - говорится в сообщении. В Славянском районе комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов. Наиболее поврежденный пятый участок посетят во вторник, в понедельник там работали сотрудники МЧС. В поселке Ильском Северского района комиссия по заявкам осмотрела все 46 домов и два нежилых объекта. Всего в домах проживают 122 человека. По данным властей, владельцам окажут помощь в восстановлении домов. Вечером 16 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, ее перевезли в больницу в Краснодар. Позже в ночь на понедельник в результате массированной атаки беспилотников в поселке Ильском Северского района пострадала женщина, ей была оказана первая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999935531.html
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северский район
славянский район
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жилье, северский район, славянский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Северский район, Славянский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия
На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов

Оперштаб: более 50 домов повреждены атак украинских БПЛА на Кубань

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Более 50 домовладений оказались повреждены после атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
"После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом", - говорится в сообщении.
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В Славянском районе комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов. Наиболее поврежденный пятый участок посетят во вторник, в понедельник там работали сотрудники МЧС.
В поселке Ильском Северского района комиссия по заявкам осмотрела все 46 домов и два нежилых объекта. Всего в домах проживают 122 человека.
По данным властей, владельцам окажут помощь в восстановлении домов.
Вечером 16 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, ее перевезли в больницу в Краснодар.
Позже в ночь на понедельник в результате массированной атаки беспилотников в поселке Ильском Северского района пострадала женщина, ей была оказана первая медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеСеверский районСлавянский районКраснодарский крайВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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