https://ria.ru/20250217/kuban-1999941033.html

На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов

На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов - РИА Новости, 18.02.2025

На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов

Более 50 домовладений оказались повреждены после атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-17T23:12:00+03:00

2025-02-17T23:12:00+03:00

2025-02-18T01:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

жилье

северский район

славянский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Более 50 домовладений оказались повреждены после атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. "После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом", - говорится в сообщении. В Славянском районе комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов. Наиболее поврежденный пятый участок посетят во вторник, в понедельник там работали сотрудники МЧС. В поселке Ильском Северского района комиссия по заявкам осмотрела все 46 домов и два нежилых объекта. Всего в домах проживают 122 человека. По данным властей, владельцам окажут помощь в восстановлении домов. Вечером 16 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, ее перевезли в больницу в Краснодар. Позже в ночь на понедельник в результате массированной атаки беспилотников в поселке Ильском Северского района пострадала женщина, ей была оказана первая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999935531.html

https://ria.ru/20250217/vsu-1999919386.html

северский район

славянский район

краснодарский край

россия

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жилье, северский район, славянский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия