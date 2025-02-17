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На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kuban-1999785286.html
На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак беспилотников ВСУ
На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак беспилотников ВСУ
Более 20 домовладений оказались повреждены после атак киевских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:54:00+03:00
2025-02-17T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
славянский район
северский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Более 20 домовладений оказались повреждены после атак киевских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. "В поселке Ильском начался обход пострадавших домовладений. Для оценки ущерба сформировали комиссию. Всего в ЕДДС Северского района поступило 19 сообщений от жителей после атаки БПЛА", - говорится в сообщении. По данным администрации муниципалитета, во дворах пострадало остекление жилых и хозяйственных строений, в некоторых обломки упали в огород. Жители поврежденных домов, в которых жить невозможно, временно разместились у родственников. "Еще три дома и автомобиль получили повреждения в Славянском районе. Обломками выбиты окна, также пострадала кровля в одном из строений. После того, как специальные службы закончат работу на месте ЧП, приступят к оценке ущерба", - добавляют власти. Уточняется, что администрация муниципалитета окажет помощь в восстановлении домов. В воскресенье вечером губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, она находится в больнице. Позже в ночь на понедельник в результате массированной атаки беспилотников в поселке Ильском Северского района, предварительно, было повреждено 12 домов. Пострадала женщина, ей была оказана первая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
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славянский район
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происшествия, славянский район, северский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянский район, Северский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак беспилотников ВСУ

Более 20 домовладений пострадали после атак БПЛА ВСУ в двух районах Кубани

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Более 20 домовладений оказались повреждены после атак киевских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Ильском начался обход пострадавших домовладений. Для оценки ущерба сформировали комиссию. Всего в ЕДДС Северского района поступило 19 сообщений от жителей после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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По данным администрации муниципалитета, во дворах пострадало остекление жилых и хозяйственных строений, в некоторых обломки упали в огород. Жители поврежденных домов, в которых жить невозможно, временно разместились у родственников.
"Еще три дома и автомобиль получили повреждения в Славянском районе. Обломками выбиты окна, также пострадала кровля в одном из строений. После того, как специальные службы закончат работу на месте ЧП, приступят к оценке ущерба", - добавляют власти.
Уточняется, что администрация муниципалитета окажет помощь в восстановлении домов.
В воскресенье вечером губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, она находится в больнице.
Позже в ночь на понедельник в результате массированной атаки беспилотников в поселке Ильском Северского района, предварительно, было повреждено 12 домов. Пострадала женщина, ей была оказана первая медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлавянский районСеверский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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