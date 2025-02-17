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В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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12:48 17.02.2025 (обновлено: 13:45 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет, отметил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:48:00+03:00
2025-02-17T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны."Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989161739.html
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, великобритания, владимир путин, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Великобритания, Владимир Путин, НАТО
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине

Песков: предметных разговоров по размещению миротворцев на Украине нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
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"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал Песков журналистам.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину
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В миреУкраинаЕвропаРоссияДмитрий ПесковВеликобританияВладимир ПутинНАТО
 
 
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