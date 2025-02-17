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В Кремле прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
В Кремле прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Москва тщательно фиксировала заявления вице-президент США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции, но делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:47:00+03:00
2025-02-17T12:47:00+03:00
2025-02-17T12:47:00+03:00
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мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва тщательно фиксировала заявления вице-президент США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции, но делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы было бы преждевременным, но, тем не менее, все высказывания мы тщательно фиксировали", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и расценивает ли Москва это как позитивный сигнал улучшения отношений США и РФ. В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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в мире, сша, россия, европа, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности
В Кремле прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Песков: Москва тщательно фиксировала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса