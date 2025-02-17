https://ria.ru/20250217/kreml-1999801748.html

В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине

В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 17.02.2025

В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, тогда как ещё два... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:44:00+03:00

2025-02-17T12:44:00+03:00

2025-02-17T13:46:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

в мире

париж

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, тогда как ещё два месяца назад хотели ее продолжения.Ряд лидеров европейских стран проводят в понедельник неформальный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча организована по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона."Важно, наверно, что в целом, если буквально по состоянию два месяца тому назад все в мире, за исключением, наверно, России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт", - сказал Песков журналистам.Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, какие у Москвы ожидания от саммита и может ли он, про ее мнению, помешать процессу урегулирования на Украине.При этом Песков предложил дождаться результатов этого саммита и заявлений представителей европейских государств, которые будут сделаны по итогам.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999800338.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире, париж, владимир путин, дональд трамп