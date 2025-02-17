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В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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12:44 17.02.2025 (обновлено: 13:46 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kreml-1999801748.html
В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине
В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, тогда как ещё два... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:44:00+03:00
2025-02-17T13:46:00+03:00
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украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, тогда как ещё два месяца назад хотели ее продолжения.Ряд лидеров европейских стран проводят в понедельник неформальный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча организована по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона."Важно, наверно, что в целом, если буквально по состоянию два месяца тому назад все в мире, за исключением, наверно, России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт", - сказал Песков журналистам.Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, какие у Москвы ожидания от саммита и может ли он, про ее мнению, помешать процессу урегулирования на Украине.При этом Песков предложил дождаться результатов этого саммита и заявлений представителей европейских государств, которые будут сделаны по итогам.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, париж, владимир путин, дональд трамп
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Париж, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали идею остановить конфликт на Украине

Песков: отрадно, что в мире начали говорить об остановке конфликта на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, тогда как ещё два месяца назад хотели ее продолжения.
Ряд лидеров европейских стран проводят в понедельник неформальный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча организована по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
"Важно, наверно, что в целом, если буквально по состоянию два месяца тому назад все в мире, за исключением, наверно, России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт", - сказал Песков журналистам.
Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, какие у Москвы ожидания от саммита и может ли он, про ее мнению, помешать процессу урегулирования на Украине.
При этом Песков предложил дождаться результатов этого саммита и заявлений представителей европейских государств, которые будут сделаны по итогам.
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РоссияУкраинаДмитрий ПесковВ миреПарижВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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