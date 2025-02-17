https://ria.ru/20250217/kreml-1999801318.html

В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов

В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов - РИА Новости, 17.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов

Кремль не видел сообщений со ссылкой на западные бренды о том, что они собираются вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:43:00+03:00

2025-02-17T12:43:00+03:00

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москва

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль не видел сообщений со ссылкой на западные бренды о том, что они собираются вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - сказал Песков журналистам.Союз торговых центров ранее отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

https://realty.ria.ru/20250211/laksheri-brendy-1998609035.html

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россия, москва, дмитрий песков, общество