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В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов - РИА Новости, 17.02.2025
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12:43 17.02.2025 (обновлено: 15:05 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kreml-1999801318.html
В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов
В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов
Кремль не видел сообщений со ссылкой на западные бренды о том, что они собираются вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:43:00+03:00
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россия
москва
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль не видел сообщений со ссылкой на западные бренды о том, что они собираются вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - сказал Песков журналистам.Союз торговых центров ранее отправил обращение компаниям Uniqlo, H&amp;M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull &amp; Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
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россия, москва, дмитрий песков, общество
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов

Песков: Кремль не видел сообщений о возвращении западных брендов в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр "Европейский" в Москве
Торговый центр Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Торговый центр "Европейский" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль не видел сообщений со ссылкой на западные бренды о том, что они собираются вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - сказал Песков журналистам.
Союз торговых центров ранее отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
Посетители в торговом центре - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
CMWP: иностранные лакшери-бренды ждут "оттепели" для возвращения в Россию
11 февраля, 13:25
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковОбщество
 
 
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