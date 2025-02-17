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В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным
В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным
Информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным, заявил... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:41:00+03:00
2025-02-17T12:41:00+03:00
2025-02-17T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, в целом в этом году Мюнхенская конференция в силу понятных причин, в силу критического объема конфликтного потенциала, конечно, информационный фон был чересчур перегруженным", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции по безопасности.В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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сша, европа, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, россия, в мире
США, Европа, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия, В мире
В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным
Песков назвал информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным