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В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным - РИА Новости, 17.02.2025
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12:41 17.02.2025 (обновлено: 12:57 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kreml-1999800471.html
В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным
В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным
Информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным, заявил... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:41:00+03:00
2025-02-17T12:57:00+03:00
сша
европа
дмитрий песков
мюнхенская конференция по безопасности
россия
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, в целом в этом году Мюнхенская конференция в силу понятных причин, в силу критического объема конфликтного потенциала, конечно, информационный фон был чересчур перегруженным", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции по безопасности.В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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сша, европа, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, россия, в мире
США, Европа, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия, В мире
В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным

Песков назвал информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, в целом в этом году Мюнхенская конференция в силу понятных причин, в силу критического объема конфликтного потенциала, конечно, информационный фон был чересчур перегруженным", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции по безопасности.
В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
12:47
 
СШАЕвропаДмитрий ПесковМюнхенская конференция по безопасностиРоссияВ мире
 
 
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