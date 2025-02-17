После ада: что сейчас с Романом Костомаровым
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьера документального фильма "Роман Костомаров: Рожденный дважды"
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Он был королем льда, но судьба решила испытать на прочность. Роман Костомаров, олимпийский чемпион, прошел через ад: инсульт, гангрена, ампутация конечностей. Сегодня он не только жив, но и вдохновляет миллионы людей своей историей. Как ему удалось победить смерть и начать новую жизнь? И что с ним сейчас?
Роковое решение
В январе 2023-го олимпийский чемпион Роман Костомаров почувствовал себя плохо. Обычное ОРЗ, подумал он — и поехал на каток. Через несколько дней врачи реанимации боролись за его жизнь.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОлимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на встрече с исполнителями главных ролей и создателями ледового мюзикла "Кармен"
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на встрече с исполнителями главных ролей и создателями ледового мюзикла "Кармен"
Воспаление легких, менингит, инсульт, отмирающие ткани на руках и ногах. ИВЛ, ЭКМО, ампутация. "Благодаря врачам я жив", — вспоминал фигурист — "К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем".
Казалось бы — история закончена. Но Костомаров доказал: история продолжается.
От дворового катка до олимпийского золота
Он не должен был стать фигуристом. Простая московская семья: мама-повар, папа-электрик. Никакого спортивного бэкграунда. В девять лет, в 1986 году, сам пришел на каток — и понеслось.
© РИА Новости / Екатерина ЧеснаковаРоман Костомаров на церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009"
Роман Костомаров на церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009"
"Я был упертым пацаном. Когда все нормальные дети уже шли домой, я продолжал кататься. До последнего, пока не выгоняли", — говорил Костомаров.
Первый серьезный успех пришел в паре с Екатериной Давыдовой — золото юниорского чемпионата мира 1996 года. После перехода к тренеру Наталье Линичук Костомаров встретил Татьяну Навку. Пара тренировалась в США, но Линичук сочла их дуэт бесперспективным.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Навка и Роман Костомаров во время выступления на церемонии вручения премии "Хрустальный лед" - 2008.
Татьяна Навка и Роман Костомаров во время выступления на церемонии вручения премии "Хрустальный лед" - 2008.
Короткий, но яркий период в карьере Костомарова связан с Анной Семенович — вместе они взяли серебро чемпионата России. Однако настоящий успех пришел после возвращения к Навке под руководством Александра Жулина.
Триумфальные годы 2004-2006: два золота чемпионатов мира в Дортмунде и Москве, три титула чемпионов Европы и, наконец, олимпийское золото в Турине. Они были королями льда. До тех пор, пока не решили уйти на пике славы. После Олимпиады пара завершила карьеру в профессиональном спорте.
"Абсолютное разочарование и нежелание жить": 175 дней борьбы
Началось с простуды. Потом — пневмония, которая стремительно переросла в септический шок. Врачи подключили ИВЛ, затем — ЭКМО. Состояние ухудшалось с каждым днем: менингит, инсульт, проблемы с кровообращением. Врачи ввели его в медикаментозную кому на 14 дней для лечения тяжелого состояния.
"Первые пару месяцев было абсолютное разочарование и нежелание жить. Благодарен близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали словами "не сдавайся", "мы вместе", "мы пройдем этот путь", "нужно идти вперед" — рассказывал Костомаров — "Я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук".
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Знание. Сила"
Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Знание. Сила"
Гангрена не оставила выбора: ампутация стоп и кистей рук стала единственным шансом на жизнь. "Когда очнулся после операции и понял, что нет рук и ног — это был шок. Не передать словами. Но знаете, что самое странное? В тот момент я почувствовал благодарность. Просто за то, что живой".
В больнице Роман провел 175 дней. Каждый день — борьба. За движение. За жизнь. Ему установили протезы на ноги и правую руку. Пришлось заново учиться ходить и обслуживать себя самостоятельно. Спустя полгода, в июле 2023, Роман вернулся домой.
Любовь как спасение
Август 2023-го. Сочи. Шоу "Письма любви". Зал замирает: на лед выходит Оксана Домнина, а из динамиков звучит голос Романа. Он не просто выжил — он вернулся. По словам зрителей, его слова о любви, записанные на аудио, звучали в зале во время выступления Домниной. А после выступления, он вышел к ней на лед и крепко обнял.
Ледовое гала-шоу И. Авербуха "Письма любви"
История любви Романа и Оксаны началась в 2001-м — когда он еще был женат на фигуристке Юлии Лаутовой. Сначала просто дружили. После его развода в 2007-м стали ближе. Мать Романа была против — считала Домнину разлучницей.
Костомаров с Домниной прошли через многое. Сложные отношения, неодобрение его матери, слухи о романе Оксаны с Владимиром Яглычем во время "Ледникового периода". В 2014-м поженились, в 2016-м родился сын Илья.
Ледовое гала-шоу И. Авербуха "Письма любви"
"Спасибо, что есть такие женщины, с ней ничего не страшно", — признается Роман — "Не понимаю, как она смогла выдержать, не испугаться и не убежать".
Источник вдохновения и новые проекты
Роман Костомаров, чья история борьбы стала символом мужества, продолжает вдохновлять миллионы людей. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал фигуриста образцом для подражания среди паралимпийцев. Встреча с Костомаровым состоялась в день открытия Паралимпийских игр в Париже, где российская команда завоевала 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, подтверждая силу духа и спортивного мастерства.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
Помимо общественной деятельности, Костомаров активно развивает творческие проекты. Десятого сентября 2024-го он запустил собственное шоу "По душам" на платформе Rutube. Первым гостем программы стал известный комедийный актер и телеведущий Александр Ревва. В рамках проекта Роман беседует с известными личностями, раскрывая их жизненные истории и преодоление трудностей.
Кроме того, фигурист продолжает работу над программой "Работяги" на телеканале "Пятница", где участники проходят экстремальные испытания, демонстрируя свою силу и выносливость.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым
Выставка "Россия". Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым
Документальный фильм
История Романа Костомарова нашла отражение не только в его публичных выступлениях, но и в кинематографе. Режиссер Сарик Андреасян объявил о планах снять художественный фильм, посвященный жизни спортсмена. В феврале 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
Однако сам Костомаров предпочитает сосредоточиться на творческой и общественной деятельности. В частности, он отказался от участия в выборах главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), решив не связывать себя с административной работой.