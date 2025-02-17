https://ria.ru/20250217/kostomarov-1999888308.html

После ада: что сейчас с Романом Костомаровым

После ада: что сейчас с Романом Костомаровым - РИА Новости, 17.02.2025

После ада: что сейчас с Романом Костомаровым

Он был королем льда, но судьба решила испытать на прочность. Роман Костомаров, олимпийский чемпион, прошел через ад: инсульт, гангрена, ампутация конечностей... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:45:00+03:00

2025-02-17T17:45:00+03:00

2025-02-17T17:45:00+03:00

спорт

олимпийские игры

россия

сша

дортмунд

роман костомаров

наталья линичук

федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Он был королем льда, но судьба решила испытать на прочность. Роман Костомаров, олимпийский чемпион, прошел через ад: инсульт, гангрена, ампутация конечностей. Сегодня он не только жив, но и вдохновляет миллионы людей своей историей. Как ему удалось победить смерть и начать новую жизнь? И что с ним сейчас?Роковое решениеВ январе 2023-го олимпийский чемпион Роман Костомаров почувствовал себя плохо. Обычное ОРЗ, подумал он — и поехал на каток. Через несколько дней врачи реанимации боролись за его жизнь.Воспаление легких, менингит, инсульт, отмирающие ткани на руках и ногах. ИВЛ, ЭКМО, ампутация. "Благодаря врачам я жив", — вспоминал фигурист — "К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем". Казалось бы — история закончена. Но Костомаров доказал: история продолжается.От дворового катка до олимпийского золотаОн не должен был стать фигуристом. Простая московская семья: мама-повар, папа-электрик. Никакого спортивного бэкграунда. В девять лет, в 1986 году, сам пришел на каток — и понеслось."Я был упертым пацаном. Когда все нормальные дети уже шли домой, я продолжал кататься. До последнего, пока не выгоняли", — говорил Костомаров.Первый серьезный успех пришел в паре с Екатериной Давыдовой — золото юниорского чемпионата мира 1996 года. После перехода к тренеру Наталье Линичук Костомаров встретил Татьяну Навку. Пара тренировалась в США, но Линичук сочла их дуэт бесперспективным.Короткий, но яркий период в карьере Костомарова связан с Анной Семенович — вместе они взяли серебро чемпионата России. Однако настоящий успех пришел после возвращения к Навке под руководством Александра Жулина.Триумфальные годы 2004-2006: два золота чемпионатов мира в Дортмунде и Москве, три титула чемпионов Европы и, наконец, олимпийское золото в Турине. Они были королями льда. До тех пор, пока не решили уйти на пике славы. После Олимпиады пара завершила карьеру в профессиональном спорте."Абсолютное разочарование и нежелание жить": 175 дней борьбыНачалось с простуды. Потом — пневмония, которая стремительно переросла в септический шок. Врачи подключили ИВЛ, затем — ЭКМО. Состояние ухудшалось с каждым днем: менингит, инсульт, проблемы с кровообращением. Врачи ввели его в медикаментозную кому на 14 дней для лечения тяжелого состояния."Первые пару месяцев было абсолютное разочарование и нежелание жить. Благодарен близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали словами "не сдавайся", "мы вместе", "мы пройдем этот путь", "нужно идти вперед" — рассказывал Костомаров — "Я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук".Гангрена не оставила выбора: ампутация стоп и кистей рук стала единственным шансом на жизнь. "Когда очнулся после операции и понял, что нет рук и ног — это был шок. Не передать словами. Но знаете, что самое странное? В тот момент я почувствовал благодарность. Просто за то, что живой".В больнице Роман провел 175 дней. Каждый день — борьба. За движение. За жизнь. Ему установили протезы на ноги и правую руку. Пришлось заново учиться ходить и обслуживать себя самостоятельно. Спустя полгода, в июле 2023, Роман вернулся домой.Любовь как спасениеАвгуст 2023-го. Сочи. Шоу "Письма любви". Зал замирает: на лед выходит Оксана Домнина, а из динамиков звучит голос Романа. Он не просто выжил — он вернулся. По словам зрителей, его слова о любви, записанные на аудио, звучали в зале во время выступления Домниной. А после выступления, он вышел к ней на лед и крепко обнял.История любви Романа и Оксаны началась в 2001-м — когда он еще был женат на фигуристке Юлии Лаутовой. Сначала просто дружили. После его развода в 2007-м стали ближе. Мать Романа была против — считала Домнину разлучницей.Костомаров с Домниной прошли через многое. Сложные отношения, неодобрение его матери, слухи о романе Оксаны с Владимиром Яглычем во время "Ледникового периода". В 2014-м поженились, в 2016-м родился сын Илья."Спасибо, что есть такие женщины, с ней ничего не страшно", — признается Роман — "Не понимаю, как она смогла выдержать, не испугаться и не убежать".Источник вдохновения и новые проектыРоман Костомаров, чья история борьбы стала символом мужества, продолжает вдохновлять миллионы людей. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал фигуриста образцом для подражания среди паралимпийцев. Встреча с Костомаровым состоялась в день открытия Паралимпийских игр в Париже, где российская команда завоевала 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, подтверждая силу духа и спортивного мастерства.Помимо общественной деятельности, Костомаров активно развивает творческие проекты. Десятого сентября 2024-го он запустил собственное шоу "По душам" на платформе Rutube. Первым гостем программы стал известный комедийный актер и телеведущий Александр Ревва. В рамках проекта Роман беседует с известными личностями, раскрывая их жизненные истории и преодоление трудностей.Кроме того, фигурист продолжает работу над программой "Работяги" на телеканале "Пятница", где участники проходят экстремальные испытания, демонстрируя свою силу и выносливость.Документальный фильмИстория Романа Костомарова нашла отражение не только в его публичных выступлениях, но и в кинематографе. Режиссер Сарик Андреасян объявил о планах снять художественный фильм, посвященный жизни спортсмена. В феврале 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".Однако сам Костомаров предпочитает сосредоточиться на творческой и общественной деятельности. В частности, он отказался от участия в выборах главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), решив не связывать себя с административной работой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, олимпийские игры, россия, сша, дортмунд, роман костомаров, наталья линичук, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)