https://ria.ru/20250217/korrespondent-1999793935.html

Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе

Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе - РИА Новости, 17.02.2025

Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе

С первых дней войны боевые действия развернулись и на информационном фронте.

2025-02-17T12:00:00+03:00

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освобождение

освобождение. путь к победе

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Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе (копия) С первых дней войны боевые действия развернулись и на информационном фронте. Сотни советских военных корреспондентов отправляли свои репортажи и очерки прямо с линии фронта, в перерывах между боями. Среди них были и кадровые военные, и мобилизованные писатели. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе Станиславу Голубцову. audio/mpeg

Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе (копия) С первых дней войны боевые действия развернулись и на информационном фронте. Сотни советских военных корреспондентов отправляли свои репортажи и очерки прямо с линии фронта, в перерывах между боями. Среди них были и кадровые военные, и мобилизованные писатели. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе Станиславу Голубцову. audio/mpeg

Сотни советских военных корреспондентов отправляли свои репортажи и очерки прямо с линии фронта, в перерывах между боями. Среди них были и кадровые военные, и мобилизованные писатели.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе Станиславу Голубцову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, аудио