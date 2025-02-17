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Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе
Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе - РИА Новости, 17.02.2025
Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе
С первых дней войны боевые действия развернулись и на информационном фронте.
2025-02-17T12:00:00+03:00
2025-02-17T12:00:00+03:00
2025-02-17T12:48:00+03:00
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Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе (копия)
С первых дней войны боевые действия развернулись и на информационном фронте. Сотни советских военных корреспондентов отправляли свои репортажи и очерки прямо с линии фронта, в перерывах между боями. Среди них были и кадровые военные, и мобилизованные писатели.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе Станиславу Голубцову.
audio/mpeg
Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе (копия)
С первых дней войны боевые действия развернулись и на информационном фронте. Сотни советских военных корреспондентов отправляли свои репортажи и очерки прямо с линии фронта, в перерывах между боями. Среди них были и кадровые военные, и мобилизованные писатели.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе Станиславу Голубцову.
audio/mpeg
Сотни советских военных корреспондентов отправляли свои репортажи и очерки прямо с линии фронта, в перерывах между боями. Среди них были и кадровые военные, и мобилизованные писатели.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе Станиславу Голубцову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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освобождение. путь к победе, аудио
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе
Освобождение Европы. Часть 3. Военные корреспонденты в Европе
С первых дней войны боевые действия развернулись и на информационном фронте.