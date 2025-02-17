В Китае рассказали, что может осложнить переговоры Путина и Трампа
GT: конкуренция в сфере энергетики может усложнить переговоры Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Конкуренция в сфере энергетики может осложнить переговоры в рамках возможного саммита глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в интервью китайскому государственному изданию Global Times научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
12 февраля, 21:00
Как отмечает издание, если встреча Путина и Трампа состоится, она может стать первым шагом к размораживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако, по словам аналитиков, опрошенных газетой, разрешение стратегического противостояния между Россией и Европой и решение вопроса санкций США в отношении России, среди прочего, "остаются большими препятствиями" на пути к разрядке.
По словам Люй Сяна, вопрос американских санкций против России, особенно в сфере энергетики, станет неизбежной проблемой.
"США и Россия являются конкурентами в сфере энергетики. После начала украинского кризиса Европа стала сильно зависеть от сжиженного природного газа, экспортируемого США из-за санкций против России. Москва надеется на снятие энергетических санкций, но для США это будет означать, что они "подорвут свои собственные интересы", - сказал эксперт.
На Западе рассказали, как Трамп и Путин довели ЕС до нервного срыва
15 февраля, 15:53
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.