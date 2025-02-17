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Повстанцы в ДР Конго призвали к мирным переговорам с властями - РИА Новости, 17.02.2025
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10:07 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kongo-1999761362.html
Повстанцы в ДР Конго призвали к мирным переговорам с властями
Повстанцы в ДР Конго призвали к мирным переговорам с властями - РИА Новости, 17.02.2025
Повстанцы в ДР Конго призвали к мирным переговорам с властями
Повстанцы из движения М23 после захвата города Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) призвали к прямым мирным переговорам с конголезскими... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:07:00+03:00
2025-02-17T10:07:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Повстанцы из движения М23 после захвата города Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) призвали к прямым мирным переговорам с конголезскими властями, сообщает руандийская газета New Times. Министерство связи и коммуникаций ДР Конго в воскресенье вечером заявило, что "руандийская армия и ее вспомогательные войска (под которыми подразумеваются отряды M23 – ред.) утром вошли в город Букаву - столицу провинции Южное Киву". В это же время повстанцы из М23 опубликовали заявление, в котором утверждают, что ее силы вошли в Букаву, чтобы "восстановить безопасность" и "помочь населению". "Движение вновь призвало к диалогу с правительством в Киншасе для устранения коренных причин продолжающегося конфликта и проведения реформ управления", - пишет руандийское издание. Ранее правительство ДР Конго отказывалось от переговоров с повстанцами. После потери Букаву оно заявило, что делает все возможное для восстановления порядка, безопасности и территориальной целостности. Власти в Киншасе также призвали жителей Букаву "оставаться дома и избегать любого риска контактов с оккупационными силами". После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее. -0-
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в мире, россия, киншаса (город), руанда, василий небензя, оон
В мире, Россия, Киншаса (город), Руанда, Василий Небензя, ООН
Повстанцы в ДР Конго призвали к мирным переговорам с властями

NT: повстанцы из движения М23 призвали к прямым переговорам с властями ДР Конго

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы в ДР Конго
Повстанцы в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы в ДР Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Повстанцы из движения М23 после захвата города Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) призвали к прямым мирным переговорам с конголезскими властями, сообщает руандийская газета New Times.
Министерство связи и коммуникаций ДР Конго в воскресенье вечером заявило, что "руандийская армия и ее вспомогательные войска (под которыми подразумеваются отряды M23 – ред.) утром вошли в город Букаву - столицу провинции Южное Киву".
Повстанцы М23 и военные Руанды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК
14 февраля, 22:55
В это же время повстанцы из М23 опубликовали заявление, в котором утверждают, что ее силы вошли в Букаву, чтобы "восстановить безопасность" и "помочь населению".
"Движение вновь призвало к диалогу с правительством в Киншасе для устранения коренных причин продолжающегося конфликта и проведения реформ управления", - пишет руандийское издание.
Ранее правительство ДР Конго отказывалось от переговоров с повстанцами. После потери Букаву оно заявило, что делает все возможное для восстановления порядка, безопасности и территориальной целостности. Власти в Киншасе также призвали жителей Букаву "оставаться дома и избегать любого риска контактов с оккупационными силами".
Повстанцы в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее. -0-
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