Повстанцы в ДР Конго призвали к мирным переговорам с властями
NT: повстанцы из движения М23 призвали к прямым переговорам с властями ДР Конго
© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы в ДР Конго
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы в ДР Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Повстанцы из движения М23 после захвата города Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) призвали к прямым мирным переговорам с конголезскими властями, сообщает руандийская газета New Times.
Министерство связи и коммуникаций ДР Конго в воскресенье вечером заявило, что "руандийская армия и ее вспомогательные войска (под которыми подразумеваются отряды M23 – ред.) утром вошли в город Букаву - столицу провинции Южное Киву".
В это же время повстанцы из М23 опубликовали заявление, в котором утверждают, что ее силы вошли в Букаву, чтобы "восстановить безопасность" и "помочь населению".
"Движение вновь призвало к диалогу с правительством в Киншасе для устранения коренных причин продолжающегося конфликта и проведения реформ управления", - пишет руандийское издание.
Ранее правительство ДР Конго отказывалось от переговоров с повстанцами. После потери Букаву оно заявило, что делает все возможное для восстановления порядка, безопасности и территориальной целостности. Власти в Киншасе также призвали жителей Букаву "оставаться дома и избегать любого риска контактов с оккупационными силами".
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее. -0-